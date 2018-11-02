Минтруд разработает меры стимулирования работодателей по найму женщин с маленькими детьми
Концепция предполагает повышение конкурентоспособности на рынке труда для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Такие меры предусмотрены Концепцией государственной семейной политики
Минтруд РФ совместно с Минэкономики и Минфином должен разработать меры стимулирования работодателей для найма женщин с детьми от 1,5 до 3 лет. Такие меры предусмотрены Концепцией государственной семейной политики до 2025 года.
Концепция предполагает повышение конкурентоспособности на рынке труда для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Молодым матерям планируется предоставить возможность повышать свою квалификацию за счет доступа к профессиональному обучению, сообщает ТАСС.
Государственная концепция семейной политики также предполагает создание региональных программ по улучшению положения семей с учетом региональной специфики, а также создание системы, которая позволит объективно оценить социально-экономическое положение конкретной семьи.