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02 ноября 09:12

Минтруд разработает меры стимулирования работодателей по найму женщин с маленькими детьми

Концепция предполагает повышение конкурентоспособности на рынке труда для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Такие меры предусмотрены Концепцией государственной семейной политики

Минтруд РФ совместно с Минэкономики и Минфином должен разработать меры стимулирования работодателей для найма женщин с детьми от 1,5 до 3 лет. Такие меры предусмотрены Концепцией государственной семейной политики до 2025 года.

Концепция предполагает повышение конкурентоспособности на рынке труда для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Молодым матерям планируется предоставить возможность повышать свою квалификацию за счет доступа к профессиональному обучению, сообщает ТАСС.

Государственная концепция семейной политики также предполагает создание региональных программ по улучшению положения семей с учетом региональной специфики, а также создание системы, которая позволит объективно оценить социально-экономическое положение конкретной семьи.

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