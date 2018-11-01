Нефтяные компании отчитались о снижении цен на топливо
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев пригрозил нефтяным компаниям введением заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов после их жалоб на невозможность сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке
Крупные российские нефтяные компании ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Нефтегазхолдинг», «Татнефть» и «Новый поток» присоединились к соглашению с правительством о сдерживании розничных цен на топливо.
Соглашение предполагает, что нефтяные компании должны поставлять топливо на внутренний рынок по ценам, которые были установлены в июне текущего года.
В «Газпром нефти» сообщили, что на автозаправочных комплексах одноименной сети цены на бензин и дизельное топливо сохраняются на уровне мая 2018 года. «Компания не планирует их изменять в ближайшее время», - говорится в заявлении компании, которое приводит «КоммерсантЪ».
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев пригрозил нефтяным компаниям введением заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов после их жалоб на невозможность сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке.