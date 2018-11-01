Захотели – дали, захотели – отобрали
Государство легко отбирает у самых бедных россиян «северные надбавки», потом так же легко возвращает – а затем через суды требует полученные деньги обратно
Система льгот для жителей Крайнего Севера в нашей стране действует с давних советских времен. Полностью или частично сегодня 23 региона, в которых живут несколько миллионов человек, могут рассчитывать попасть под категорию «северян», которым среди прочего положены «северные надбавки». А это ни много, на мало – зарплата в 2-2,5 раза выше обычной.
Однако у бюджетников, которые получают минимальную зарплату, из-за мелких изменений в Трудовом кодексе постоянно возникают проблемы с получением надбавок. Несколько человек дошли до Конституционного суда – и в декабре 2017-го выиграли дело. Но когда воодушевленные этим успехом и другие северяне стали подавать иски в суды, государство дало обратный ход.
Тем не менее, федеральные власти не собираются ничего менять в сфере районных надбавок и так называемых «северных коофициентов». По крайней мере, на недавнем правительственном часе в Совете Федерации глава Минтруда Максим Топилин сказал, что «у правительства нет предложений…».
При этом министр отметил, что хотя, по его мнению, северные надбавки в целом соответствуют времени, сложившиеся еще в советские времена – они далеко не всегда отражают разницу в стоимости проживания в районах, где восемь месяцев в году зима. Насколько не отражают и как зачастую запутана сама система выплат, предлагаем рассмотреть на нескольких живых примерах.
Подержал в руках – верни обратно
Лоухи – это название самого северного райцентра Карелии всего в 50 километрах от полярного круга; где 40-градусные морозы никого не удивляют. Последние 30 лет население поселка тает на глазах – отсюда уехала треть жителей; остались всего чуть более четырех тысяч человек. В общем, планка демографиипрочно идет вниз.
«Когда я пришла на работу в 2012 году, тут заработки были очень маленькие, – вспоминает делопроизводитель местного детского сада Лилия Дорофеева. – Технический и обслуживающий персонал получал 6800 рублей. Жить на эти деньги в районе, где в домах с центральным отоплением люди только за тепло по пять тысяч платят большую часть года, нереально».
Несколько лет самым бедным жителям Лоухи и других северных российских регионов – бюджетникам, получавшим минимальную зарплату, – приходилось выбивать себе северные надбавки, которые выплачивают людям, вынужденным жить и работать в полярных условиях, через суд.
Позже ситуация изменилась – благодаря одной из коллег Дорофеевой, помощнице воспитательницы детсада Валентине Григорьевой. Ее иск вместе с делами еще трех женщин из других регионов России дошел до Конституционного суда, который постановил, что государство должно вернуть надбавки к минимальной зарплате. Благодаря этому зарплата местных техничек и уборщиц увеличилась более чем вдвое (более чем до 20 тысяч рублей), а сама Григорьева получила еще и дополнительные 74 тысячи рублей, которые ей не выплатили в 2016–2017 годах.
Однако, радость женщины оказалась недолгой – позже государство вдруг потребовало, чтобы она вернула деньги обратно.
Надбавка стала частью зарплаты
Для понимания ситуации - в 2007 году в несколько статей Трудового кодекса были внесены изменения. Например, из ст. 129 убрали ч. 2, где уточнялось, что в минимальный размер оплаты труда не включаются всевозможные надбавки. Например, так называемые северные – они начисляются гражданам, живущим в особенно холодных регионах, и рассчитываются по довольно сложной схеме, которая учитывает место жительства, возраст, стаж и многие другие параметры.
В новой версии ТК осталось лишь определение понятия «зарплата» как «вознаграждения за труд», «а также компенсационных выплат (в том числе за работу в особых климатических условиях) и стимулирующих выплат».
Именно такая формулировка позволяла трактовать закон следующим образом: если надбавки являются частью зарплаты, значит, они в нее уже включены. Другими словами, если та же уборщица детсада, живущая возле полярного круга, получает 7 тысяч рублей в месяц – то это уже с учетом северных надбавок. Ловко, да?
«До 2007 года все было очень просто и регулировалось через Трудовой кодекс, где четко было сказано - надбавки выплачиваются сверху на МРОТ, – говорит председатель карельского рескома профсоюзов работников образования Евгения Макарова. – А когда пункт второй из статьи 129 убрали, началась неразбериха».
Изменения в ТК ударили по самым низкооплачиваемым работникам. Специалистам продолжали начислять «северные» на сумму ежемесячного оклада, спрятанную в общей зарплате, которую человек получает на руки (как правило, оклад плюс премии, а также различные доплаты). Людям, которые получали минимально допустимую зарплату, определенную регионом, теперь выдавали только ее.
В результате получилась следующая ситуация. Где-нибудь на юге страны техничка получала 7 тысяч минималки, и столько же получала ее коллега на Крайнем Севере – и это уже с учетом втиснутых в минималку «северных».
Свои деньги только через суд
Осознав беспредел, который сотворило с ними государство, люди массово пошли в суды с исками о перерасчете зарплат – и начали выигрывать: работникам в самых разных регионах, от Карелии до Иркутской области, раз за разом удавалось доказывать, что их начальство трактует закон не правильно. Причем, на сторону истцов нередко становились не только профсоюзы, но даже прокуратура.
«Вы знаете, сколько у меня было судебных решений? В шкафу уже складывать некуда, все папки заняты, – вспоминает председатель профсоюзной организации работников образования города Саяны Ольга Ливанова. – У меня с 2010 года все, абсолютно все свои надбавки получали через суды».
По словам зампреда федерации профсоюзов Архангельской области Романа Юшкевича, организация за несколько лет отсудила для работников десятки миллионов рублей.
Правда, российские суды выносили решения в пользу граждан лишь до августа 2016 года. Именно тогда Верховный суд России в двух делах по этому вопросу встал на сторону государства. На этом справедливость для северян закончилась. Теперь все надбавки официально вошли в сумму минимальной зарплаты.
Ну, и понятное дело, местные суды тут же перестали удовлетворять иски о перерасчетах. И вот тогда, решив идти до конца, четыре женщины – из Карелии, Алтая и Иркутской области – дошли Конституционного суда.
Маленькая победа – как предвестник большой беды.
Истицы независимо друг от друга потребовали суд проверить конституционность статей Трудового кодекса, которые позволяют такую двусмысленную трактовку, которая по воле работодателя лишает их положенных им северных надбавок. Стоит отметить, что здесь истицам здорово помогли профсоюзы и адвокаты, которые всю юридическую работу взяли на себя.
«Адвокат сам все за нас сделал», – говорит Валентина Григорьева. Ее коллега и сторонница Лилия Дорофеева добавляет, что бороться за деньги было непросто: «Препятствий было очень много. Со стороны руководства, администрации. Говорили: зачем вы пойдете в суд, ничего у вас не выйдет и т.д.»
И вот финал. 7 декабря 2017 года председатель Конституционного суда Валерий Зорькин зачитал решение о том, что в минимальную зарплату надбавки все-таки не включаются – и дела заявительниц, которым отказали суды общей юрисдикции, должны быть пересмотрены. «Когда я пришла на работу и сказала, что мы победили, никто не поверил, – вспоминает Григорьева. – Очень радостное было ощущение».
Люди, не получавшие надбавок в течение двух лет, и узнавшие об успехе нескольких женщин, по новому кругу пошли в суды, чтобы компенсировать себе ранее недополученные суммы. На волне решения судьи Зорькина массу исков в Карелии местные суды удовлетворили полностью. Некоторые из женщин, не знавшие, как свести концы с концами, получи ли сразу по 70–80 тысяч рублей.
Отыграли обратно
Вскоре, однако, позиция судов изменилась. Иски начали удовлетворять частично, присуждая победителям гораздо меньшие суммы. И хотя любому здравомыслящему человеку было понятно, что минималка и северные надбавки не могут быть одним целым, что это разные категории выплат – после решения Конституционного суда финансисты, региональные и муниципальные власти за тревогу. Кому нужна эта справедливость, если денег на выплаты «северных» всем, кому положено, все равно нет?
Возврат «северных» действительно серьезно ударил по местным бюджетам. К примеру, на выполнение закона Карелии потребовалось два миллиарда рублей, столько же – Мурманской области и Республике Коми. Причем, эти суммы покрывали только текущие зарплаты. А ведь еще были суммы, которые требовалось платить людям за предыдущие годы.
После того как люди начали снова массово подавать иски о возврате доплат, Минтруда обратилось в Конституционный суд за разъяснением. В феврале 2018 года КС выпустил определение, в котором заявил, что разъяснение предыдущему документу не требуется. Мол, и так понятно – что ничего не понятно.
Впрочем, еще до того Карельское управление труда и занятости разослало по муниципалитетам рекомендации о том, как следует вести себя в судах. Со ссылкой на федеральное министерство труда чиновники утверждали, что раз постановление КС вступило в силу только с 7 декабря – то к деньгам, выплаченным за предыдущие периоды, оно не относится, а значит, не начисленные за то время надбавки возвращать не нужно.
Руководствуясь такой незатейливой, но очень спасительной для местного бюджета логикой, карельские суды общей юрисдикции стали делать перерасчеты не за весь 2017 год, а только за три недели, прошедшие после решения КС до 31 декабря. Таким образом, люди, рассчитывавшие, к примеру, тысяч на семьдесят, получали на руки всего несколько тысяч рублей. А потом вышло еще удивительней - претензии развернулись в обратную сторону. Иски начали подавать уже местные власти, требуя от тех, кто успел получить компенсации за не выплаченные в прошлом надбавки, вернуть деньги обратно.
Вот так в апреле этого года работники лоухского детсада стали один за другим получать уведомления от судебных приставов – с предписанием вернуть государству десятки тысяч рублей, ранее ими полученных и уже давно потраченных на самые острые нужды.
Отдавать, понятное дело, не с чего – и некоторых ставших должниками женщин уже заставили написать расписки, по которым они теперь будут отдавать часть своих копеечных зарплат государству.
Такую же расписку предлагали подписать и Валентине Григорьевой – но она отказалась, да и вообще настроена решительно. Ее адвокат уже подал жалобу в Конституционный суд - человек, работающий судьей в Карелии, назвал «нонсенсом» то, что государство пытается забрать деньги у женщины, прямо названной в постановлении КС.
«У нас большинство людей – нищие, мы бы по судам-то и не ходили, если бы эти деньги нам не нужны были, – говорит Григорьева. – Вы не понимаете, как мы живем. Одна девушка, получив перерасчет, микроволновку купила. Другая детскую комнату отремонтировала, теперь думает, как деньги возвращать».
Кто в лес, кто по дрова
Хотя регион региону рознь. В Иркутской области, например, ситуация прямо противоположная. По словам Ольги Ливановой, здесь власти не противятся перерасчету зарплат с 2016 года, и люди спокойно получают свои деньги. И все это потому, что в России нет идеально настроенной системы, позволяющей одинаково решать однотипные судебные споры.
Если регион бедный, ему платить людям дополнительные деньги нечем – поэтом местные власти применяют, так сказать, закон в его обратном действии. Людям не доплачивают, а с тех кто раньше успел получить все, требуют обратно. А если регион более сильный экономически – то, в общем-то, чиновники людей стараются не обижать.
Да и в целом сырость закона о «северных» деньгах заставляет чиновников самих ломать головы. Чтобы найти деньги на надбавки, государство вынуждено сокращать расходы – за счет тех же самых людей, которым эти надбавки теперь надо платить.
Например, в тех же Карелии, Архангельской области и на Алтае во многих организациях пошла волна сокращений или в иных случаях «урезаний». Уборщиц, дворников, поваров и прочий младший техперсонал массово переводят на 0,8 ставки. Или оставляют на целую ставку – но серьезно увеличивают нагрузку за счет уволенных коллег, но при той же зарплате, что и была раньше. То есть, подписывай новый трудовой договор – или увольняйся и на выход.
Многие из этих людей раньше трудились по факту пару-тройку часов в день, получали минимальную зарплату как за полную ставку, успевая подрабатывать еще где-то. Не богатства ради – а чтобы выжить. Но теперь, когда зарплаты подняли, работодатель столько платить уже не готов. Не все готовы за копейки работать целый день в одном месте и лишаться при этом других источников дохода. Замкнутый круг? Только кто его замкнул, если не само государство?
Проблему запустили – но кому какое дело
Решение Конституционного суда создало и другую проблему: зарплата младшего обслуживающего персонала в один момент догнала зарплату многих специалистов. Вот лишь один пример такой «уравниловки».
«Минимальная заработная плата у нас в районе сейчас 24 558 рублей. Например, есть у нас школа в поселке Плотина – она маленькая, отдаленная, в ней всего 12 детей, но тем, не менее она есть; и ее директор с 1 мая получает доплату до минимальной зарплаты. Точно такую же, как уборщица, – рассказывает начальник управления образования Лоухского района Галина Голикова. – Еще у нас есть педагоги центра психолого-медико-социального сопровождения, с ними та же история. А работники бухгалтерий? Это люди с образованием, работа ответственная, сложная – а получают теперь наравне с техничками».
Карельская чиновница уверена: российские власти запустили и запутали проблему с зарплатами бюджетников. В сфере образования раньше существовала устойчивая тарифная сетка, благодаря которой высококлассные специалисты получали в разы больше обслуживающего персонала. Теперь эта сетка не существует и разница в зарплате «спецов» с дипломами почти не отличается от тех, кто ходит со шваброй.
К примеру, фельдшеры петрозаводской больницы скорой помощи сетуют на то, что их ставки зарплат сравнялись с зарплатами уборщиц; реальные доходы врачей выше только за счет переработок – все трудятся на полторы-две ставки.
В школах то же самое. Нередки случаи, когда два учителя подходят к директору школы и предлагают разделить между ними ставку уборщицы, чтобы после уроков самим мыть полы.
В общем, представленная картинка весьма печальна – как и прежде, простые россияне выживают, как могут. А все, чем может поддержать свой народ государство, это фразой, уже успевшей стать анекдотом: «Денег нет – но вы держитесь».
А из карельского райцентра Лоухи продолжают уезжать люди. Примерно две-три семьи в неделю снимаются с места в поисках счастья в другом месте нашей необъятной родины.
Когда-нибудь в Лоухах могут остаться лишь заброшенные участки, заросшие… лопухами. Хотя нет – какие лопухи в полусотне километров от Полярного круга? Здесь могут выживать только люди. Да и тех… выживают. Бескрайний российский Север а недалеком будущем может стать… безлюдным… А правители все те же…