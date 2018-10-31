Российское правительство раскрыло подробности санкций против Украины
Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что ограничения будут введены в отношении сотен украинских граждан, которые «своими действиями причиняли вред России»
Российское правительство практически завершило подготовку постановления о введении специальных экономических мер против Украины.
Экономические санкции коснутся 360 украинских компаний и более 50 физических лиц. Источник «Интерфакса» в кабине министров заявил, что в санкционном списке окажутся «интересные персоналии, которые станут открытием для украинских граждан».
Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что ограничения будут введены в отношении сотен украинских граждан, которые «своими действиями причиняли вред России». Санкции включают заморозку украинских активов на российской территории и запрет на ввоз ряда украинских товаров в РФ.