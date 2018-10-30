Операторы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» пытались возместить из бюджета расходы на корпоративы и подарки
Операторы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» пытались получить от российских властей компенсацию за расходы на празднование Дня нефтяника, Дня защитника Отечества, 8 марта, Дня Победы и даже Хэллоуина, который не является официальным праздником
Операторы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» пытались получить от российских властей компенсацию за расходы на празднование Дня нефтяника, Дня защитника Отечества, 8 марта, Дня Победы и даже Хэллоуина, который не является официальным праздником. Общая сумма расходов на праздничные мероприятия составила около миллиона долларов.
По данным Счетной палаты, оператор проекта «Сахалин-1» компания Exxon Neftegaz пыталась отнести к возмещаемым затратам 343 тысяч долларов, которые были выделены на праздничные мероприятия и еще 414,3 тысяч долларов – на премии подрядчикам и подарки за «достижения в области безопасности». К последним относятся защитные очки, термосы, рюкзаки, наборы для барбекю, кепки, наушники, часы и толстовки с логотипом «Сахалин-1».
Оператор «Сахалин-2» компания Sakhalin Energy пыталась получить из российского бюджета возмещения затрат в размере 256,2 тысяч долларов на покупку сувениров из золота с тематическими эмблемами. В список возмещаемых затрат компания также включила расходы на проведение корпоративов (46 тысяч долларов) и проведение опроса сотрудников (72 тысячи долларов), сообщает «Интерфакс».