Мы из прошлого
Совсем рядом с роскошеством сочинских олимпийских объектов притаилось село Ахштырь, где люди живут без газа, воды, посреди заброшенных карьеров и свалок, в старых домах, стоящих на оползневых оврагах, появившихся в результате вырубки редких лесов
В начале октября этого года управление капитального строительства города Сочи объявило конкурс на строительство водопровода в село Ахштырь. Стоимость контракта – около 20 млн. руб. Победитель конкурса должен построить в селе… водопровод.
Не ошибся ли ты, дорогой автор, спросите вы? Село не село – но это же Сочи. Блеск и красота зимней Олимпиады-2014. И это 21 век, когда воду из колодца или речек пьют жители разве что каких-то совсем глухих деревень.
Нет, уважаемые читатели, автор не ошибся. В селе Ахштырь, считающемся частью города Сочи, водопровода нет. Более того, там нет ни реки, ни колодцев, из которых можно пить.
Главным виновником своих бед ахштырцы считают как раз Олимпиаду и местных чиновников. Но обо всем по порядку…
«Туземное» село под боком у Красной Поляны
С виду Ахштырь – просто село, в котором живет 160 человек. Однако, документально оно входит в городской округ Сочи. То есть, селяне вроде как… горожане.
Правда, у этих «горожан» никогда не было центрального водоснабжения. Еще не так давно воду брали из колодцев и родников – ну, как наши предки в стародавние времена. Однако, 7 лет назад не стало и этой воды. Сочи начали готовить к Олимпиаде, а близь села потянули скоростное шоссе. Рыли карьеры – день и ночь, самосвалами утюжили землю, местную дорогу заложили плитами.
Результат деятельности пришельцев плачевен – из родников и ручьев вода ушла. Чтобы попить или приготовить пищу, селяне-горожане вынуждены подобно диким аборигенам поднимать руки к небу и просить ниспослать им дождь. Если нет дождя – воду надо покупать. Это по карману не всем. Вернее – не многим.
Помимо этого Олимпиада принесла местным жителям хронические болезни дыхательных путей, страхи относительно земли, оформленной непонятно на кого и домов, вот-вот готовых разрушиться, а так же ностальгию по срубленным под корень редким реликтовым лесам, ради красоты и чистоты которых некоторые в свое время сюда и переезжали.
Стакан воды – дорогое удовольствие
Для Олимпиады потребовалась новая трасса от Адлера до Красной Поляны. Ее потянули мимо Ахштыря. С этого момента беды из села не уходят.
«Раньше по всей деревне у нас были колодцы. Из них мы брали воду, – вспоминает председатель Ахштыря Александр Коропов. – Во время подготовки к Играм начались сложности».
Под трассу дорожники начали вырубать леса. Из-за этого ушли ручьи, питавшие, в том числе, и местную речку Мзымту, с тех пор потерявшую половину своей ширины и глубины.
Подземные воды со временем ушли вглубь по всей территории – раньше, если кто-то хотел себе скважину пробурить, достаточно было сорока метров. Сейчас бурят за 80 метров – и не всегда воду находят. Ушла вода и из колодцев. Пустыня, в общем.
Но строительство дороги и вырубка лесов – это лишь одна причина обезвоживания села. Другая причина – вибрация почвы. На несколько лет село стало центром добычи щебенки для возведения олимпийских объектов. В паре сотен метров от домов строители реанимировали три больших старых карьера.
«Долбежка шла день и ночь. Машины ездили круглосуточно – 25-тонные Volvo. С грузом они весят по 60 тонн. А рядом еще строили эту дорогу на Поляну. Забуривались на 24 метра. Представляешь, какая это вибрация? Тут у некоторых все деревья от нее погибли. И на воду, конечно, тоже повлияло» – говорят местные в один голос.
Проблему решили бы родники, из которых в Ахштыре шла чистейшая вода. Только во время предолимпийской стройки пересохли даже они. Некоторые ручьи просто передавили колесами большегрузов. Раньше по селу шла обычная грунтовая дорога. Потом положили бетонную в два слоя, чтобы грузовики на карьеры ездили. И как сделали – перебили жилу. Вода перестала поступать в родник.
Конечно, люди пошли с жалобами. Их успокоили – пока идут олимпийские стройки – воду будем к вам возить. И возили. Пока эти самые стройки шли. Стройки закончились, олимпийские фанфары отгремели – про село забыли. Живите – как хотите. Хотя во время строек обещали – по окончании Олимпиады что-нибудь вам здесь построим.
Ради справедливости стоит сказать, что после игр на село выделялись какие-то средства, которых хватало, чтобы иногда в село приезжала водовозка из водоканала. Потом средства выделяться перестали – последняя бочка с водой сюда приезжала почти полтора года назад. С тех пор селяне сидят без воды и молятся на бога дождя.
Что интересно, о бедственном положении села знают не только в местной администрации. За семь лет председатель Коропов пообщался с мэром Сочи Анатолием Пахомовым, прокуратурой, иностранными чиновниками МОК и человеком из аппарата президента. Иногда сдвиги случались, но результата это не приносило.
Более того, в угоду хорошему настроению высоких гостей порой сооружались настоящие «потемкинские деревни». Например, как-то перед приездом мэра Пахомова по приказу администрации в селе за одну ночь установили две колонки, покрасили их, выложили дерн. Даже телевидение сняло сюжет о мероприятии.
С тех пор колонки называют пахомовской водой, хотя вода из них так и не пошла – единственное, но самое главное, что не сделали в тех колонках – не установили насос для поднятия жидкости с глубины. То есть, по своей сути, это были не колонки – а… памятники.
Была и другая попытка дать селу воду. Через дорогу от нового шоссе в Поляну до сих пор стоят две будки серого цвета и небольшое одноэтажное здание. По словам местных, водоканал в свое время соорудил здесь насосную и пробурил пару скважин. Но так до воды и не добравшись, махнул на все рукой и с места бурения скрылся. По слухам, на эту неудачную попытку потрачено порядка 260 миллионов бюджетных рублей. Жители говорят, что не слышали, чтобы за такие напрасные траты кто-то из чиновников понес наказание. Видимо, списали и забыли.
Следующий шанс получить воду село получило после постановления главы администрации Сочи о водоснабжении и водоотведении. Все села Адлерского района туда включены. В том числе Ахштырь. Правда, программа действия постановления – до 2032 года. Тут бы день простоять да ночь продержаться. А в какой из этих лет программа придет в Ахштырь – вопрос без ответа.
С одной стороны чиновники уверяют, что сделают все возможное, чтобы Ахштырь оказался в числе первых. С другой стороны говорят, что такой проект, как провести воду, надо делать с перспективой. Ну, в том смысле, что село может со временем вырасти и делать сейчас скважину на пару-тройку сотен жителей неправильно.
Есть и еще одна причина, которая заставляет жителей села сомневаться в том, что они дождутся воды. Об этом здесь говорят редко и шепотом – но причину называют коротко: «Месть барина».
В 2015-м на Сочи обрушился ураган – в двух районах ввели режим ЧС, водой затопило Адлер, поселки, аэропорт и федеральные трассы. Городу нужно было куда-то вывозить грязь. Пахомов приехал в Ахштырь, чтобы попросить селян принять эту грязь в карьеры. Ему не дали. Он сказал: «Вы меня еще запомните».
Тогда должны были привезти 50 машин. Селяне сказали: «Нам мусор не нужен!». Перекрыли дорогу и даже Пахомова, лично приезжавшего разруливать ситуацию, не пустили. Так что, теперь ходоки из Ахштыря у него, видимо, не в почете. Так считают в селе.
Селяне олимпийских карьеров
В период активного олимпийского строительства главной проблемой села оставалась даже не вода – те самые карьеры. Говорят, возникли они еще в советское время, но долго стояли заброшенными. Работы возобновились только под Игры. Но как уверено большинство местных, добыча щебня велась незаконно: «Карьеры воровские, работали на администрацию Сочи. Все делали за наличку, а деньги потом делили с кем-то».
Говорят, по бумагам на карьерах работало 18 грузовиков. По факту люди видели десятки самосвалов в одну сторону и десятки в другую. Ездили днем и ночью. Шум, пыль, грязь.
Но что еще страшнее, начавшие работать карьеры стали реальной угрозой жизни и здоровью живущим здесь людям. «Из-за карьеров мы пять лет ничего не могли посадить в огороде. В поселке все было белое, как снег. Известковая пылюга такая, что дышать невозможно. Теперь постоянно болеем», – говорит одна из жительниц.
«8 лет не курю, а кашляю порядочно. Все листья на деревьях были белые. Ночами техника ходила – спать невозможно», – подтверждает второй житель. «Мы четыре года фруктов не ели. Ничего с огорода не имели», – соглашается третий.
Ветеран Афгана Евгений, живущий к карьерам ближе других, вспоминает: «15-20 молотков одновременно работали. Били круглосуточно. В две-три смены. Пылища стояла конкретная. А легкие же забиваются – вот тебе силикоз. Потом рак – и кирдык».
Эти слова подтверждает член совета «Экологической вахты» по Северному Кавказу Владимир Кимаев: «Последствия деятельности карьеров страшные. В том числе для природы. Места, на которых они располагаются, – так называемые фильтрующие карсты. Грунт в них насыщен влагой, это хранилище пресных вод, которые затем поступают в водозаборы, расположенные ниже. Но в процессе добычи щебня десятки кубометров этого грунта были изъяты, сейчас на его месте – воздух. Соответственно объем поступления пресной воды из Адлерского района заметно упал. Если до Олимпиады баланс всех скважин Сочи был 170 тысяч кубометров, то сейчас – 130 тысяч».
Помимо пылищи водители самосвалов представляли для местных и другую угрозу. «Сколько они тут бились на поворотах. Друг друга ударяли в лобовую. Деревянный столб рядом с домом вообще снесли. Сбивали коров, телят, коз. Одного человека сбили насмерть» – вспоминает одна из жительниц. С водилами возникали конфликты, случались угрозы с обеих сторон. Афганец Евгений вспоминает, что даже собирался браться за оружие.
Еще что интересно – кто-то очень продуманный догадался использовать карьеры как два в одном. С карьеров возили строительный материал на стройки – а на выработанные части карьеров со строек везли мусор, постепенно превращая их в несанкционированные полигоны ТБО.
Но самое удивительное было в том, что олимпийские стройки закончились, Олимпиада прошла – а мусор… продолжали везти. Кто? Откуда? Местные попробовали рыпнуться, а им в ответ: «Мы вас закопаем. Как работали, так и будем работать. Это карьер Дмитрия Козака». Что за Козак, заострять не будем – у нас в стране немало однофамильцев. Просто селянам дали понять – за нами стоят крутые парни, лучше сидите тихо.
Правда, со временем мусорный бум как-то сам по себе пошел на убыль. Часть свалок засыпали песком и они уже поросли зеленью поверх мусора. Часть карьеров вошла в территорию сафари-парка, который здесь теперь строится.
Визуально мусора уже и не видно, однако, приезжавшие в свое время экологи, проводившие здесь какие-то свои замеры, предупредили местных – в реке и озере не купаться. Отходы и грунт, которые везли сюда в свое время с олимпийских строек, оказались радиоактивными – впитываясь в землю, они попадали и в воду, в том числе, в Мзымту. А Мзымта питает весь Большой Сочи. Пейте люди на здоровье – будете козленками…
Запарка от сафари-парка
Новая беда к селянам пришла из… северной столицы. Питерские бизнесмены выкупили 360 гектаров земли бывшего чайного совхоза с прицелом соорудить здесь сафари-парк. То, что обещают, звучит красиво – места для обитания животных, пруды для рыбалки, отели, рестораны, детский комплекс. Возможно, рабочие места в парке для кого-то из местных.
Однако, две вещи заставляют селян относительно к будущему сафари-парке с подозрением. Во-первых, стройка идет на землях сельхозназначения и чтобы землю перевели под другие цели, никто в селе не слышал. Во-вторых, как и когда-то на карьеры, на новую строительную площадку вновь потянулись вереницы груженных грузовиков, на глазах разбивающих дорогу.
Некоторые из местных, правда, в будущем сафари-парке видят перспективы для села – мол, туризм будет развиваться, под него инфраструктура – может, что и селу перепадет. Но скептики, которых здесь подавляющая часть, тут же вспоминают не столь далекие события. Строили объекты к Олимпиаде, инфраструктуру повсюду развивали – селу это много помогло потом? При подготовке к Играм много чего обещали, а когда все стихло – даже единственный старенький автобус, ходивший сюда из Сочи 6 раз в день, и тот отменили.
Чиновники говорят, что автобус отменили из-за угрозы оползней. Несколько лет назад здешнюю единственную старую дорогу признали аварийной. Проехать на машине можно, но движение большегрузного и общественного транспорта полиция запретила – во время очередного схода камней и грунта он может просто перевернуться.
Только почему-то никто из чиновников не хочет говорить о том, по какой причине оползни здесь стали привычным явлением. Объясняет Коропов: «До недавнего времени вся эта территория считалась национальным парком. Парк брал делянки около дороги и прямо там производил вырубку древесины, чтобы потом продать. Проходил год – грунт в местах вырубки ослабевал, начинались оползни. Так дорога и ушла в нескольких местах».
Его слова подтверждает экологи. Они говорят, что сначала деревья вытаскивали из леса: «Причем особо ценные породы кавказского ясеня, до метра толщиной. К отдельным стволам прямо прокладывали дорогу. Под каким предлогом это делалось, непонятно – деревья были здоровые. Это точно не санитарная вырубка. А потом в парке так обнаглели, что рубили прямо у основной дороги. Пошли дожди, подмыло почву, и ее начало сносить».
После оползней остановка автобуса переехала из села на новое шоссе. Расстояние до нее по прямой – 700-800 метров. После открытия трассы и железной дороги приходится шагать в обход – путь стал длиннее в два раза. Причем безопасно подойти можно только к одной остановке – в сторону Адлера.
Чтобы сесть на рейс в сторону Поляны, надо быть настоящим самоубийцей – ведь для этого нужно пересечь четырехполосный скоростной хайвэй, где нет ни светофоров, ни даже «зебр». Говорят, счет погибшим пешеходам уже открыт.
Оползни и проседающий грунт убили не только дорогу – реальная угроза есть и жилым домам. Мало того, что особо здесь ничего не построишь – так и прежние бы халупы не расползлись. Здесь уже бывали случаи, когда люди выбегали из дома в чем были, когда жилище начинало рушиться.
Будем живы – не помрем
В общем-то, вода в селе потенциально есть. Только очень глубоко – 80-100 метров вниз. Чтобы добуриться до нее, необходимо выложить порядка 300-400 тысяч рублей. Таких денег здесь почти ни у кого нет.
Многие хотели бы отсюда уехать. Потому что, село – настоящая безнадега. Здесь еще помнят, как радовались, узнав про Олимпиаду. Ведь понятно, что государство будет землю под будущие стройки скупать. Некоторые грешным делом хотели не только выгодно продать и уехать – но и неплохо навариться.
Сначала думали, что трасса на Поляну пойдет в прежнем месте – просто старую дорогу расширят. Ждали, когда государство выкупит землю. Но чиновники погнали трассу по реке. А электричество и газ вообще потянули через национальный парк. Это государственная земля – и выкупать ничего не надо.
Более того, магистральный газопровод на Поляну идет теперь прямо через село. Люди удивляются наглости, с которой были допущены эти нарушения: «В Москве дачи сносят в 200 метрах от трубы. Людей просто выкидывают за то, что построились рядом. А тут они сами пришли и положили».
Цивилизации селянам труба тоже не прибавила. За подключение, по словам местных, требуют 500 тысяч. Так что, селяне сидят не только без воды, но и без газа. Наше национальное достояние не для простых людей.
Близок локоток – да не укусишь. «Перед Олимпиадой чего только не обещали. Воду, газ, автобус, пластиковые окна, защитные щиты от пыли. И всех обманули». – говорят селяне.
Но и перечисленные беды – еще не все. Председатель Ахштыря Александр Коропов – владелец 36 соток земли, оформленных давным-давно по всем правилам. Перед Играми его участок планировало выкупить государство. Вместо этого оно внесло эти земли в реестр национального парка. Спросите каким образом?
В окрестностях села большие территории занимал национальный парк. Тот самый, где рубили лес на продажу, а потом на пустырях пошли оползни. Так вот – по закону на территории парка ничего делать нельзя, никаких строек или производств. Но перед Олимпиадой карьеры оказались востребованы – но числились они во владениях парка. Вот чиновники, по мнению Коропова, и придумали незатейливую схему со сдвигом земель.
По документам карьеры из парка вывели – а чтобы компенсировать ему отрезанные гектары «по умолчанию» присоединили к нему земельные участки с других сторон. В том числе и те, которые по другим документам числились в частном владении селян.
Поэтому многие из местных даже за недорого свои участки продать не могут. Приходят в организацию, где это оформляется, а им отвечают – это не ваше, это земля национального парка. Вот и выходит, что люди, живущие здесь десятилетиями, вдруг оказались… олимпийскими бомжами. Так, горько смеясь, называют себя сами селяне.
Но что еще хуже, Коропов недавно узнал, что парк передал землю «какому-то биосферному заповеднику». Теперь эти земли принадлежат Росимуществу. То есть, судиться все равно с государством – но тем, кто пробивал эту тему, о перспективах сказали четко: «Судитесь. И вы, и ваши внуки будут судиться».
По словам председателя, в Большом Сочи сотни олимпийских бомжей. Под национальный парк у собственников изъяли 500 гектаров земли: «Самое главное, что в сочинской мэрии я слышал, будто деньги на выкуп частных участков были выделены. Но куда они ушли? Ситуация как с олимпийскими трамплинами. Тогда даже Путин удивился. При этом эти люди продолжают с ним работать. Значит, нужны ему. А мы, простые, не нужны. Я за землю ни копейки не получу, сыну не смогу передать. И кто меня заставит, чтобы после этого я голосовал за эту власть и любил ее?».
Общественники признается, что раньше во всем поддерживал Путина – но теперь разочарован. Особенно коррупцией, которой стало только больше. Правды простому человеку не добиться ни на одном из местных уровней – а дойти до Москвы не каждому под силу.
Да и поможет ли Москва? Его односельчанин Виктор Калинин уверен: «Москва сама всех на местах и крышует. Тут же как: украл – отдал долю дальше. Не отдал – сразу тебе наручники надевают. Было бы по-другому, Путин спросил бы: «Ребят, а где миллионы, которые дали на воду и выкуп земли?».
В администрации Сочи относительно перспектив села Ахштырь немногословны: проблемы с водоснабжением будут решены в 2019 году. Эти бы слова да богу в уши - пожимают плечами недоверчивые селяне. Им много чего уже обещали. Пока из выполненного есть лишь колонки без воды и насосная станция, не достающая до нужной глубины…
Чиновники говорят, что не так давно в Ахштыре было обнаружено богатое месторождение воды – но на частном участке. С владельцем вроде как ведутся переговоры. Помимо этого, есть информация, что уже в этом году городу Сочи Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодарского края выделено софинансирование на более 17 миллионов рублей. А что такое город Сочи с его окрестными поселками – где очень много людей живут без централизованного водоснабжения? Огромная территория. А что такое на эту территорию 17 дополнительных миллионов? Слезы. Даже украсть не с чего.
Тем не менее, сочинские чиновники утверждают, что про Ахштырь помнят и обещают, что к концу 1 квартала 2019-го уже будут завершены некие пуско-наладочные работы с непосредственным пуском воды в систему водоснабжения.
Дурдом – а не фраза. Почему бы не сказать проще – к концу марта следующего года дадим вам воду? Но нет – чиновники не хотят рисковать головой из-за обещаний, которые могут не исполнить. Законченные пуско-наладочные работы и вода селу на постоянной основе – это не одно и тоже. Вспомним свежевыкрашенные колонки, вспомним ветшающую насосную станцию – которую, пока строили, вода ушла на десятки метров глубже, чем могли достать насосы. Не факт, что и нынешние обещания окажутся очередной «филькиной грамотой» – а селяне так и будут дальше жить в своем «средневековье».
Но ведь главное что – Олимпиаду провели с блеском, перед миром не опозорились – а значит, добились значительной политической победы. А какой ценой – это уже не столь важно…. Был в древности один царь, который тоже так думал. Звали его Пирр…
P.S. Жителей села Ахштырь много раз обманывали чиновники, что-то обещая и потом благополучно про то забывая, или ссылаясь на более неотложные нужды. Недавно по Краснодарскому краю прокатилось страшное наводнение с жертвами, пострадавшими и большими разрушениями.
Это беда. На устранение последствий понадобится немало времени и еще больше денег. Да и, судя по всему, чьи-то чиновничьи головы полетят. Следственный комитет по региону уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении ряда должностных лиц.
Не станет ли эта беда поводом для властей вновь поставить жителей села Ахштырь в очередь? Да, объявлен конкурс на строительство водопровода. Только ведь «окончательно решить вопрос» с водоснабжением Ахштыря мэрия Сочи намеревалась еще зимой 2015-го. А в 2018-м водопровод уже должен был радовать селян. Скоро 2019-й, а пока мы имеем только конкурс… Село по-прежнему без воды.
Да и помимо природных катастроф, у мэрии Сочи нынче проблемы другого толка. В ближайшем окружении градоначальника Пахомова пятеро – уже под следствием по уголовным делам. Так, может, и самого мэра пора следователям поспрашивать – почему одни живут в элитных особняках при госокладе, а другие, как жители несчастного Ахштыря, без газа и воды?