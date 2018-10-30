Производители продуктов предупредили о росте цен из-за повышения экосбора
Министерство природы РФ предлагает повысить ставки экологического сбора по 54 группам товаров и упаковки. Ставка на металлическую упаковку из алюминия может увеличиться с 2,4 тысяч рублей за тонну до 20 тысяч рублей, а ставка для упаковки из полимера - с 3,8 тысяч рублей до 10,432 тысяч рублей
Производители продуктов питания и напитков предупредили о повышении розничных цен в случае изменения ставки экологического сбора.
Министерство природы РФ предлагает повысить ставки экологического сбора по 54 группам товаров и упаковки. Ставка на металлическую упаковку из алюминия может увеличиться с 2,4 тысяч рублей за тонну до 20 тысяч рублей, а ставка для упаковки из полимера - с 3,8 тысяч рублей до 10,432 тысяч рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Исполнительный директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов направил письмо главе правительства Дмитрию Медведеве, в котором предложил повысить налоговые ставки не в 2019 году, а в течение трех лет. В противном случае «шоковый эффект» повлечет за собой повышение цен на продукты и напитки.
Ассоциация «Русбренд», которая объединяет крупнейших производителей потребительских товаров, также выразила озабоченность планами правительства резко повысить экологический сбор. Данное решение в первую очередь поставит в сложное положение производителей алюминиевых банок. Они будут вынуждены перейти на более дешевую тару, но это противоречит обещанию властей поддержать алюминиевую отрасль в условиях западных санкций.