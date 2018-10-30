Нефтяники предупредили правительство о подорожании топлива на 4-5 рублей за литр
На совещании в правительстве у вице-премьера Дмитрия Козака представители нефтяных компаний пожаловались, что из-за необходимости сдерживать розничные цены на бензин и дизельное топливо их убытки достигли 150 млрд рублей
Крупные нефтяные компании сообщили правительству о необходимости повысить розничные цены на топливо на 4-5 рублей за литр. В ответ власти попросили нефтяников «проявить альтруизм».
На совещании в правительстве у вице-премьера Дмитрия Козака представители нефтяных компаний пожаловались, что из-за необходимости сдерживать розничные цены на бензин и дизельное топливо их убытки достигли 150 млрд рублей. В этой связи участники рынка предупредили власти о возможном повышении цен на 4-5 рубля за литр. Скорее всего, подорожание произойдет сразу после нового года.
Напомним, с конца весны нефтяники по просьбе правительства сдерживают рост цен на автозаправочных комплексах. Власти в качестве благодарности снизили акцизы на бензин и дизельное топливо. Сейчас нефтяники продают топливо на 4 рубля дешевле, чем могли продать на экспорт.
Нефтяники говорят, что с нового года из-за повышения акцизов на топливо и роста НДС с 18% до 20% розничные цены на бензин все равно вырастут. Некоторые АЗС уже сейчас начали отпускать цены.
Вице-премьер Дмитрий Козак призвал участников нефтяного рынка «проявить альтруизм» и продавать независимым трейдерам нефтепродукты по тем же ценам, что и своим дочерним предприятиям, чтобы удержать розничные цены.
В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев пригрозил нефтяникам заградительными пошлинами на экспорт нефти и нефтепродуктов, если цены на бензин продолжат расти. Дмитрий Козак оценил вероятность введения таких пошлин как высокую.