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Экономика
26 октября 00:34

Депутаты Северной Осетии проголосовали за закрытие завода «Электроцинк»

Парламент республики Северная Осетия единогласно одобрил обращение с требованием закрыть завод «Электроцинк», расположенный во Владикавказе. Соответствующее обращение было утверждено после стихийного митинга в республиканской столице

Фото: nesiditsa.ru

Парламент республики Северная Осетия единогласно одобрил обращение с требованием закрыть завод «Электроцинк» (УГМК), расположенный во Владикавказе. Соответствующее обращение было утверждено после стихийного митинга в республиканской столице с требованием закрыть предприятие.

В пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК),  корой принадлежит владикавказский «Электроцинк», заявили, что планов закрывать завод у них нет. В компании добавили, что по результатам проверки МЧС и Ростехнадзора, никаких ядовитых выбросов в результате пожара на заводе не произошло.

В минувшее воскресенье на заводе «Электроцинк» произошел пожар, площадь которого составила 4,5 тысячи кв.м. В результате тушения пожара погиб один сотрудник МЧС.

Местные жители во время пожара на заводе массово жаловались на удушье и плохое самочувствие. На следующий день после происшествия жители Владикавказа провести  стихийный митинг с требованием закрыть завод.

Мэр республиканской столицы Махарбек Хадарцев обратился к собственникам УГМК с требованием закрыть завод или «перенести его на Урал». Градоначальник заявил, что «Элекроцинк» «убивает» жителей города, в том числе и молодых.

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