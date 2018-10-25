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Экономика
25 октября 16:10

Нефтяники сообщили о невозможности сдерживания роста цен на бензин

Российские нефтяники назвали невозможным дальнейшее сдерживание розничных цен на бензин и дизельное топливо. Об этом участники рынка заявили на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака в правительстве

Российские нефтяники назвали невозможным дальнейшее сдерживание розничных цен на бензин и дизельное топливо. Об этом участники рынка заявили на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака в правительстве.

«Все как один били в колокол: цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток», - сообщил источник «Ведомостей» в кабинете министров.

Нефтяники предложили правительству или отпустить розничные цены или распродавать топливо из Росрезерва. Сейчас крупные компании компенсируют убытки за счет роста оптовых цен на топливо, но это стало причиной подорожания бензина на независимых заправках.

Ранее эксперты предупредили, что в начале 2019 года розничные цены на топливо неизбежно вырастут в связи с повышением акцизов на бензин и дизельное топливо.

В свою очередь Министерство финансов в качестве меры сдерживания роста стоимости топлива предлагает ввести лицензии для нефтеперерабатывающих заводов на экспорт бензина. Одновременно НПЗ будут обязаны поставлять определенные объемы топлива на внутренний рынок.

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