Минтранс предложил ввести плавающие тарифы на проезд в общественном транспорте
Министерство транспорта РФ предложило разрешить региональным властям вводить «плавающие тарифы» на проезд в общественном транспорте. Это поможет более эффективно управлять пассажиропотоком, считают в ведомстве
Министерство транспорта РФ предложило разрешить региональным властям вводить «плавающие тарифы» на проезд в общественном транспорте. Это поможет более эффективно управлять пассажиропотоком, считают в ведомстве.
«Динамические» цены на проезд в общественном транспорте разрешат вводить региональным и муниципальным властям. Например, в дневное время проезд в автобусах, трамваях и т.д. может быть меньше по стоимости, чем в «часы пик».
Предложение Минтранса по введению «плавающих тарифов» будет передано в правительство, сообщают «Известия».
Эксперты считают, что изменение стоимости проезда в зависимости от времени суток действительно может принести положительный экономический эффект. Снижение цен в дневное время позволит разгрузить общественный транспорт в «часы пик», так как некоторые граждане захотят перенести свои поездки.