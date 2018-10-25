Меню
Экономика
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Экономика
25 октября 07:28

«Единая Россия» подготовила для граждан брошюру по «экономии с умом»

Партия «Единая Россия» в рамках заботы о своих избирателях подготовила брошюру, в которой рассказывается, как и на чем можно сэкономить значительные средства. Россиянам с низкими доходами посоветовали принимать душ вместо ванны и «уходя, гасить свет»

Партия «Единая Россия» в рамках заботы о своих избирателях подготовила брошюру, в которой рассказывается, как и на чем можно сэкономить значительные средства. Россиянам с низкими доходами посоветовали принимать душ вместо ванны и «уходя, гасить свет».

Партию брошюр «Экономим с умом» в чувашском офисе «Единой России» обнаружил депутат регионального Госсовета Константин Степанов. В пособии россиянам советуют провести «энергетическое обследование» своей квартиры или дома, проанализировать привычки и подумать, на чем можно сэкономить электроэнергию.

Для граждан, которые сами не могут придумать способов экономии, в брошюре есть и вполне конкретные советы. Например, уходя из дома всегда выключать свет,  подобрать кастрюли такого же диаметра, что и электрические конфорки (3 рубля экономии в месяц) и пользоваться остаточным теплом плиты, сообщает МБХ Медиа.

При приготовлении еды «единороссы» советуют россиянам накрывать посуду крышкой и не дожаривать блюда до корочки, а белье стирать в воде не выше 40 градусов.

Сэкономить на оплате коммунальных услуг поможет и отказ от принятия ванны. В «Единой России» считают, что обойтись можно и душем, зато в год можно сэкономить около трех тысяч рублей.

Материалы по теме
Членам ТСЖ предложили оплатить долги своих соседей за услуги ЖКХ
В Казани управляющая компания отправила коллекторов выбивать долг с ветерана ВОВ
В подмосковном Дмитрове без горячей воды из-за долгов остались 15 тысяч человек
Сейчас на главной
Горячие новости
ФСБ выступила против размещения в России системы высокоскоростного интернета
ФСБ выступила против развертывания над российской территорией американской системы спутниковой связи OneWeb. В силовом ведомстве уверены, что эта система угрожает национальной безопасности страны
Горячие новости
Выбросы в законе
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинил бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайку в нарушении экологических норм при сжигании отходов в Москве. Компания Чайки-младшего ООО «Хартия» регулярно заключает контракты на вывоз и утилизацию мусора в Москве и Подмосковье
Авторская колонка
Время слез прошло, дорогие читательницы
Мой недавний пост про место женщины в современной России, смотрю, взволновал многих. Про совместное деление расходов тема очевидно больная, и да, дамы, надо заставлять себя их делить. Иначе останемся, как старуха из сказки Пушкина, у разбитого корыта.
Канделаки Тина
Горячие новости
Российские власти передумали отменять штраф за отсутствие знака «Шипы»
Штрафы для автомобилистов за отсутствие знака «Шипованная резина» продолжают действовать, не смотря на то, что весной руководство МВД предлагало отменить обязательное использование этого знака
Горячие новости
Осторожно фальшивка!
Фальшивомонетчики начали подделывать купюры номиналом 200 рублей, которые были выпущены в оборот в конце 2017 года. Во втором квартале текущего года было обнаружено три подделки
Горячие новости
Чиновникам разрешат принимать подарки только в виде цветов и полиграфической продукции
В рамках повышения эффективности борьбы с коррупцией подготовлен законопроект который устанавливает перечень допустимых подарков для государственных служащих
продукты питания
«Прикрываясь детьми»
Осенью СМИ целого ряда регионов забили тревогу – дескать, детей и пожилых людей в социальных учреждениях (школах, детсадах и больницах) кормят фальсификатом! Некачественную молочную продукцию (сыр, молоко, творог) обнаружил Россельхознадзор.
Горячие новости
Президентский авиапарк обновят за 20 млрд рублей
На обновление авиапарка специального летного отряда «Россия», который занимается перевозкой президента, главы правительства и других руководителей страны, выделят из бюджета 20 млрд рублей. Такие расходы предусмотрены в пакете поправок в федеральный бюджет
олигархи
Спасти олигарха любой ценой
Из-за санкций, перед империей миллиардера встала сложная проблема – куда девать продукцию? Не долго думая, на защиту «Русала» встали российские власти и заявили о том, что прорабатывают различные варианты поддержки. А пока суть да дело, поблажки уже предлагаются в тех сферах, о которых ранее даже и речи не велось.
Горячие новости
Комфорт на народные деньги
Дочерние предприятия «Транснефти» и «Газпрома» возглавили рейтинг расточительности по стоимости закупок служебных автомобилей в текущем году. В сумме они собираются потратить более 32 млн рублей на покупку автомобилей марок Mercedes и Lexus
Горячие новости
Россиянам пообещали доллар по 90 рублей
Курс американского доллара в России может вырасти до 80-90 рублей. Такой прогноз может сбыться в случае, если мировые цены на нефть упадут до 50-55 долларов за баррель (сейчас 80 долларов за баррель)
Горячие новости
На обеспечение деятельности президента и его администрации добавят 1,7 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на деятельность президента Владимира Путина и его администрации в текущем году вырастут и таким образом общие расходы на эти цели составят 11,8 млрд рублей
Горячие новости
В римском метро в результате аварии на эскалаторе пострадали фанаты ЦСКА
В Риме на станции метро «Республика» в результате сбоя в работе эскалатора пострадали десятки людей. Среди пострадавших оказались 30 российских граждан - это болельщики московского ЦСКА
Горячие новости
ФАС возьмет под усиленный контроль цены на муку и хлеб
Мониторингом цен на муку и хлеб будут заниматься все территориальные подразделения ведомства. В случае выявления фактов нарушения антимонопольного законодательства, меры будут приняты незамедлительно
Горячие новости
И все за одного
Ученые Российской академии наук (РАН), правозащитники и деятели искусства написали открытое письмо на имя президента Владимира Путина, главы ФСБ и Верховного суда РФ, в котором они просят отменить арест 75-летнего физика Виктора Кудрявцева
Горячие новости
ЕСПЧ обязал российские власти выплатить семьям похищенных в Чечне людей 1,5 млн евро
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации родственникам похищенных в Чечне людей. Суд рассматривал дела о похищениях в период с 2001 по 2005 гг.
Горячие новости
На телеканале «Россия 1» в эфир вывели погибшую студентку
Ведущие специального эфира общественно-политического ток-шоу «60 минут» во время обсуждения трагедии в керченском политехническом колледже вывели в прямой эфир студентку 2-го курса колледжа Алину Керову
Авторская колонка
Заметки узника «Матросской тишины»
Два выходных дня в розовой камере, которыми я наслаждался, закончились, и, как я и ожидал, обрушился вал неприятностей по всем фронтам. Всегда жизнь идет по синусоиде, поэтому уверенность в том, что с понедельника надо ждать неприятностей, у меня была полнейшей.
Шестун Александр