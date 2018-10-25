«Единая Россия» подготовила для граждан брошюру по «экономии с умом»
Партия «Единая Россия» в рамках заботы о своих избирателях подготовила брошюру, в которой рассказывается, как и на чем можно сэкономить значительные средства. Россиянам с низкими доходами посоветовали принимать душ вместо ванны и «уходя, гасить свет»
Партия «Единая Россия» в рамках заботы о своих избирателях подготовила брошюру, в которой рассказывается, как и на чем можно сэкономить значительные средства. Россиянам с низкими доходами посоветовали принимать душ вместо ванны и «уходя, гасить свет».
Партию брошюр «Экономим с умом» в чувашском офисе «Единой России» обнаружил депутат регионального Госсовета Константин Степанов. В пособии россиянам советуют провести «энергетическое обследование» своей квартиры или дома, проанализировать привычки и подумать, на чем можно сэкономить электроэнергию.
Для граждан, которые сами не могут придумать способов экономии, в брошюре есть и вполне конкретные советы. Например, уходя из дома всегда выключать свет, подобрать кастрюли такого же диаметра, что и электрические конфорки (3 рубля экономии в месяц) и пользоваться остаточным теплом плиты, сообщает МБХ Медиа.
При приготовлении еды «единороссы» советуют россиянам накрывать посуду крышкой и не дожаривать блюда до корочки, а белье стирать в воде не выше 40 градусов.
Сэкономить на оплате коммунальных услуг поможет и отказ от принятия ванны. В «Единой России» считают, что обойтись можно и душем, зато в год можно сэкономить около трех тысяч рублей.