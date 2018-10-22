Мэр Владикавказа потребовал перенести на Урал «убивающий здоровье» завод «Электроцинк»
Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев после крупного пожара на заводе «Электроцинк» потребовал закрыть это предприятие или «перенести его на Урал». Градоначальник заявил, что городу не нужно производство, которое убивает здоровье людей
Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев после крупного пожара на заводе «Электроцинк» потребовал закрыть это предприятие или «перенести его на Урал». Градоначальник заявил, что городу не нужно производство, которое убивает здоровье людей.
Махарбек Хадарцев обратился к собственникам и руководителям Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит «Электроцинк», с требованием остановить работу завода навсегда и перенести его на Урал.
Градоначальник написал в своем Instagram, что никакие модернизации не смогли изменить того, что завод убивает здоровье жителей Владикавказа. По словам мэра, в городе «каждый день хоронят молодых мужчин и женщин».
«Никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа. Какими деньгами можно измерить боль семей, в которых от онкологии умирают молодые люди?» – заявил г-н Хадарцев.
Напомним, в минувшее воскресенье на заводе «Электроцинк» произошел крупный пожар. Пожарные боролись с огнем около 10 часов. Жители города массово жаловались на плохое самочувствие и удушье, однако в МЧС заявили, что превышения концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировано не было. В пресс-службе «Электроцинка» заверили, что никаких вредных выбросов во время пожара с территории завода не производились.
Завод «Электроцинк» принадлежит УГМК, акционерами которой являются Искандер Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев.