Россиянам пообещали резкий рост цен на бензин с Нового года
В России с 1 января 2019 года могут резко подскочить цены на бензин. Это произойдет из-за роста акциза на топливо в 1,5 раза. Для сдерживания цен правительству придется принять дополнительные меры. В противном случае в стране возможны массовые народные протесты
В России с 1 января 2019 года могут резко подскочить цены на бензин. Это произойдет из-за роста акциза на топливо в 1,5 раза. Для сдерживания цен правительству придется принять дополнительные меры. В противном случае в стране возможны массовые народные протесты.
Агентство ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект бюджета на 2019-2021 годы сообщает, что с 1 января 2019 года акцизы на бензин поднимутся с 8,213 тысячи до 12,374 тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо - с 5,665 тысячи до 8,541 тысячи рублей за тонну.
По данным Счетной палаты, снижение топливных акцизов в июле этого года позволило лишь незначительно понизить розничные цены в июле-августе на бензин (всего на 0,2 и 0,3% соответственно). Таких мер оказалось «недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года».
В сентябре сообщалось, что правительство увеличит до 630 млрд рублей размер компенсации нефтяным компаниям за сдерживание внутренних цен на бензин и дизельное топливо.