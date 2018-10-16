Правительство решило засекретить план по дедолларизации экономики
Замглавы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что когда план по дедолларизации экономики страны будет утвержден, он сразу же получит гриф «Для служебного пользования
Российское правительство решило не раскрывать публично план действий по снижению зависимости экономики от американского доллара.
Замглавы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что когда план по дедолларизации экономики страны будет утвержден, он сразу же получит гриф «Для служебного пользования».
«Все меры, которые можно было озвучить, были озвучены», - заявил заместитель министра, слова которого приводит Reuters.
Ранее власти заявляли, что правительственный план не предусматривает введения запрета на использование доллара в России и запрета на выдачу российскими банками кредитов в долларах. В основном план касается стимулирования перевода расчетов во внешней торговле с долларов на национальные валюты. В Турции и Китае выразили готовность отказаться от международных расчетов в американской валюте.
Дедолларизация экономики стала ответом российских властей на ужесточение американских санкций.