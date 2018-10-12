Правительство решило отказаться от строительства мегатрасс Джубга – Сочи и Краснодар – Грозный
Правительство России не включило в инфраструктурный план до 2024 года два дорожных мегапроекта. Это высокоскоростная магистраль (ВСМ) Краснодар – Грозный и автотрасса Джубга – Сочи
Правительство России не включило в инфраструктурный план до 2024 года два дорожных мегапроекта. Это высокоскоростная магистраль (ВСМ) Краснодар – Грозный и автотрасса Джубга – Сочи.
Указанные автомобильные трассы не включили в инфраструктурный план из-за недостаточного уровня проработки, сообщил РБК источник в правительстве.
В августе этого года Росавтодор выступил с инициативой построить высокоскоростную трассу Джубга – Сочи. Стоимость проекта на начальном этапе оценивалась в 1,2 трлн рублей. Министерство транспорта данный проект не одобрило. По данным ведомства, стройка обойдется минимум в 1,6 трлн рублей.
Строительство второй мегатрассы Краснодар – Грозный лоббирует глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Стоимость этой дороги оценивается в 1,2 трлн рублей.