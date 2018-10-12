Правительство анонсировало создание «мусорной» государственной компании
«Мусорная» госкомпания должна разработать единую схему размещения твердых коммунальных отходов, в которой будет содержаться вся информация о мощностях полигонов ТБО, маршрутах перевозки мусора и местах его хранения
Российские власти анонсировали создание новой государственной компании. По данным Минприроды, новая структура будет курировать сферу обращения с отходами.
«Мусорная» госкомпания должна разработать единую схему размещения твердых коммунальных отходов, в которой будет содержаться вся информация о мощностях полигонов ТБО, маршрутах перевозки мусора и местах его хранения.
В обязанности госкомпании также входит финансирование инвестпроектов, покупка активов в сфере переработки мусора и распределение средств от экологического сбора. Последний в 2020 году должен заменить экологический налог.
Согласно официальной статистике, в России ежегодно производится более 70 млн тонн твердых коммунальных отходов. Из этого объема утилизируется только 7%. Национальный проект «Экология» предполагает, что к 2024 году не менее 60% отходов должны перерабатываться.