Россияне задолжали банкам по ипотечным кредитам 63,7 млрд рублей
Российские граждане задолжали банкам по ипотечным кредитам 63,7 млрд рублей. По сравнению с данными прошлого года, объем просроченных кредитов вырос на 8,25%
Российские граждане задолжали банкам по ипотечным кредитам 63,7 млрд рублей. По сравнению с данными прошлого года, объем просроченных кредитов вырос на 8,25%.
По состоянию на 1 сентября 2018 года объем выданных займов вырос на 65% по сравнению с 2017 годом, а средняя сумма по ипотечному кредиту возросла на 8%.
Что касается потребительских кредитов, то по ним просрочка составляет 9,25% от выдачи. По ипотечным кредитам просрочка составляет 1,2%. При этом общий размер долга россиян перед банками по ипотеке оценивается в 6,5-7% ВВП, сообщают «Известия».