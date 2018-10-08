Депутат Ирина Яровая обвинила торговые сети в обмане покупателей
Вице-спикер Госдумы назвала информационным вбросом сообщения о возможном дефиците продуктов питания в магазинах в случае принятия законопроекта, который запрещает ретейлерам возвращать непроданный товар поставщикам
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Едина Россия») назвала информационным вбросом сообщения о возможном дефиците продуктов питания в магазинах в случае принятия законопроекта, который запрещает ретейлерам возвращать непроданный товар поставщикам.
Депутат обвинила представителей торговых сетей в «грубом обмане граждан» и назвала «запугивание дефицитом» вбросом недостоверной информации. Ирина Яровая предложила провести парламентские слушания с участием представителей торговых сетей, чтобы они могли высказать свои опасения.
Депутат от «Единой России» в эфире радиостанции «Эхо Москвы» также назвала отношение ретейлеров к производителям продуктов издевательством. По ее мнению, торговые сети возвращают непроданный до истечении срока годности товар поставщикам, чтобы не нести убытки.
Напомним, законопроект Ирины Яровой запрещает торговым сетям возвращать поставщикам товар, который не был продан в магазине до истечения срока годности. Депутат отметила, что производитель понес расходы на выращивание в разных погодных условиях, переработку, рецептуру, качество, упаковку, зарплату сотрудникам, налоги, кредиты и совершенно справедливо рассчитывает получить за это деньги. В свою очередь покупатель сразу оплачивает купленные товары, а если он купил лишнее и не успел продукты употребить, то он не имеет право возвращать излишек обратно в магазин. Таким образом, запрет торговым сетям возвращать товар поставщику выглядит вполне справедливым.
В Ассоциации компаний розничной торговли с депутатом не согласны и считают, что закон приведет к дефициту товаров в магазинах. Торговые сети начнут заказывать меньше продуктов, а к выходным дням полки магазинов могут опустеть.