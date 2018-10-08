Школа выживания
В российских учебных заведениях раз за разом происходят ЧП: взрывается газ, падают потолки, рушатся переходы. Родители отправляют детей в школу и не знают, вернутся ли они домой
На учебу – как на войну
Новости из наших учебных заведений в последнее время напоминают сводки боевых действий. Например, недавний взрыв в спортивном зале школы Левашинского района Дагестана, конечно, наделал шуму. Понятно, что с учетом «географии» первым делом все подумали про теракт. Но все оказалось и проще и печальней. Обычная российская безалаберность и безответственность.
Произошла утечка из газопровода – причем, о подозрительном запахе специалистам сообщали и не один раз. Те приезжали, осматривались и… уезжали. А газ все накапливался. И когда пятеро мальчишек от 14 до 18 лет прибежали в спортзал чтобы взвеситься, и включили свет, произошел взрыв.
Мальчики, получившие сильные ожоги, находятся в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Буквально на днях в Подольске школу почти на 400 детей эвакуировали из-за короткого замыкания электропроводки в электрощитке в подвале. Обошлось без последующего возгорания. Как позже сообщила администрация городского округа на своем сайте, задымление было обнаружено до начала уроков, занятия в среду в школе №27 были отменены.
Однако, некоторые СМИ сообщают, что пожар начался во время первого урока в подвальном помещении. Огонь распространился в бытовом помещении на площади пять квадратных метров. Этого хватило, чтобы все здание оказалось в дыму. На этот раз обошлось без трагедии. А в следующий?
В Бурятии в новой школе №63 в 112 микрорайоне обвалился потолок. Новое здание учебного учреждения было торжественно открыто для занятий 1 сентября, но не простояло и двух недель. Отмечается, что потолок упал во внеурочное время, когда детей и учителей в школе не было. Пострадавших нет. По счастью.
В пресс-службе главы и правительства Бурятии сообщили, что потолок был оперативно восстановлен компанией-подрядчиком. Теперь в новой школе проверят все места, где есть подвесные потолки – на предмет надежности их крепежа. Что мешало это сделать раньше?
Так же в начале учебного года тайфун «Джеби» сорвал крышу одной из школ в городе Советская Гавань Хабаровского края – 12-летняя девочка получила перелом ноги. В краевом следственном управлении СК России сообщили о возбуждении уголовного дела о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Именно сейчас – когда глаза на качество работ проверяющим открыл промчавшийся тайфун.
11 сентября в селе Уян Куйтунского района Иркутской области произошло обрушение одного из пролетов в теплом переходе, соединявшем два крыла двухэтажного кирпичного здания школы. Никто из учеников и персонала школы не пострадал. И то лишь потому, что этот переход не эксплуатировался.
Несмотря на то что, по данным уже проведенной экспертизы, основное здание школы не имеет существенных деформаций и повреждений, оказывающих влияние на безопасность его эксплуатации, учеников Уянской школы временно перевели в помещения местного детского сада «Огонёк», сельской амбулатории и социально-культурного центра. Как сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на замминистра образования Иркутской области Максима Парфенова, в школе надо кое-что подделать: «… демонтировать переход, отремонтировать кровлю, заменить окна и двери, утеплить наружные стены и провести благоустройство территории». Как говорится, всего ничего.
Мы их, мы новый мир построим
И вот на фоне этих школьных ЧП, которые происходят по причине безответственности взрослых и скудного финансирования, мы вдруг вспоминаем относительно недавнюю инициативу человека, к образованию, казалось бы, не имеющего никакого отношения.
Министр обороны Сергей Шойгу озаботился тем, что в Сирии большинство учебных заведений лежит в руинах. «Перед отъездом сюда я смотрел отчет, насколько готова к началу учебного года образовательная система многострадальной Сирии. Надо восстановить еще примерно 3,9 тысячи школ», – сказал министр, похваставшись, что процесс помощи уже пошел и порядка 14 школ уже восстановлено.
Простые россияне в соцсетях уже отреагировали на этот щедрый жест господина Шойгу:
«За счет России, забыл добавить Шойгу. Причем тут министр обороны РОССИИ? Вспоминается многострадальная российская школа, где подпорки удерживали второй этаж, что бы он не упал, и дети пару лет так учились, пока школу не закрыли. Это, видимо, нормально? Это же не Сирия, нам и так сойдет…».
«Внук пошел в первый класс, ближайшая школа через восемь остановок. Квартиру дети купили в новом районе с учетом экологии г. Красноярска, большой микрорайон уже, за четыре года школу даже не начали строить. Но, возможно, Красноярск просто дальше от Кремля, чем Дамаск?».
Видимо, министр обороны (российской) живет «в каком-то своём совсем нафантазированном мире, где россияне только и мечтают о том, чтобы кто-нибудь за их счёт сделал что-нибудь хорошее для сирийцев, – предполагает политолог Аббас Галлямов, считающий, что перспектива оплачивать восстановление школ в Сирии подавляющее большинство россиян сейчас только разозлит. Особенно на фоне того, что творится с нашими школами.
Понятно, что не министру обороны заботиться о состоянии учебных заведений в собственной стране – для этого есть другие ответственные лица и ведомства. Другое дело, на фоне убогости наших школ стоит ли так открыто выражать беспокойство за чужие образовательные учреждения, да еще с учетом своего рода деятельности, никак не связанного со школами?
Но когда, к примеру, из-за лужи у входа в калининградскую школу №8 ученики вынуждены лезть через забор, чтобы попасть на занятия, так и хочется спросить – где же они, те самые ответственные лица?
«Каждый дождь такое, – рассказал родитель одной из школьниц. – Кого-то подвозят вплотную на машине и перекидывают через заграждение. Кого-то на руках несут. Кто ходит в школу без родителей – лезет по забору сам».
Конечно родители уже писали и не одно обращение, однако всё заканчивается приездом бригады «Гидротехника». Воду откачивают, но помогает это ровно до следующего ливня.
«Можно мне на… двор?»
То, что у нас все очень и очень плохо, уже не скрыть ни от кого. Какие бы слащавые отчеты не составляли министерства и ведомства, реальные вещи доходят до самых верхов. И какая может быть обеспеченность российских школ самым необходимым учебным материалом, если, как заявила недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко – сегодня теплых туалетов нет в 3,2 тыс. школ, и назвала сложившуюся ситуацию позором.
Именно с отсутствием теплых отхожих мест, Матвиенко связала проблемы со здоровьем у детей и рост случаев бесплодия: «Я считаю, стыдно регионам, стыдно власти, стыдно сенаторам, здесь сидящим, губернаторам и всем остальным, что у нас 3,2 тысячи школ без теплых туалетов – это здоровье детей, а потом мы удивляемся, почему у нас растет бесплодие. Это катастрофа у девочек, мальчиков. Это позор всем нам».
Матвиенко подчеркнула, что проблему теплых туалетов надо обязательно решить, и заявила, такой проблемы не должно быть ни в одном регионе.
И то, что пишут россияне, в том числе, школьные педагоги, в соцсетях, лишь подтверждает опасения чиновницы:
«Дали класс, стал классным, 25 учеников – только двое(!) первой группы здоровья, почти треть класса проблемы со зрением, больше половины различные хронические заболевания».
«У нас в школе больше 20 детей с диагнозом F70 (лёгкая олигофрения), больше 30 детей ЗПР (задержка психического развития), ещё столько же без диагноза бегают, а с «просто» с психическими проблемами по несколько практически в каждом классе».
А вот комментарий человека, вернувшегося на малую родину после института, который показывает общую картинку на селе:
«Первое впечатление от родной школы: стало меньше детей, позднее на педагогическом собрании узнал, что сейчас учится около 700 детей, когда я учился, было 1200 учеников. При этом почти половину детей привозят из восьми окружающих посёлок деревень (школа в посёлке городского типа). А школы, которые там были, закрыли, их стало экономически невыгодно содержать, легче дать одной школе 2-3 автобуса и каждый день возить детей в школу и обратно».
Беда пришла не сегодня
Не сегодня и даже не вчера. Школу «убивают», то есть оптимизируют давно – еще с девяностых, когда и слова-то такого «оптимизация» толком никто не знал. Как результат, еще в прошлом году, тогда еще глава Минобрнауки Ольга Васильева, на селекторном совещании в подмосковных Горках «О готовности системы образования к началу 2017-2018 учебного года», которое проводил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, рассказала о том, что 2 700 российских школ до сих пор не оборудованы канализацией или отоплением, в некоторых зданиях нет отапливаемых туалетов, большинство из которых находятся на улице.
Если кто не видел, что это такое – поясню. Это такое убогое, чаще всего дощатое строение в виде вертикального пенала с дыркой внутри, от запаха которой можно потерять сознание. И уж точно они не могут быть теплыми.
Исходя из прошлогодних цифр – в стране было 94 тысячи образовательных учреждений, из них 42 тысячи школ. Выходило, что на начало прошедшего учебного года не оборудованы элементарными удобствами оказалось около 6% всех школьных зданий.
Эти цифры несколько расходятся с теми, что недавно называла Матвиенко. Но это лишь особенности отчетностей разных ведомств. Но суть любого из них однозначна – состояние российских школ плачевно.
Всего в капитальном ремонте по РФ нуждаются 4,9 тыс. школ, докладывала Васильева. Хорошо, что хоть эта чиновница говорила о наших российских школах – а не о тех, что за рубежом. И о том, что нужда в капитальном ремонте увеличилась на 12%.
Да и других проблем воз и тележка. К примеру, не все регионы выполнили требования по стопроцентному обеспечению учебниками, не везде обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет.
До сих пор миллионы детей из-за нехватки мест в школах вынуждены учиться во вторую смену, что многие специалисты, родители, да и сами педагоги на местах называют «извращением образования».
Таким же выражением можно обозвать и зарплаты учителей. Например, еще по прошлому году Васильева доказывала премьеру Медведеву, что «В рамках исполнении указа президента РФ от 7 мая 2012 года средняя ежемесячная заработная плата по всем уровням образования выросла по сравнению с первым полугодием 2016 года и составила 33,2 тыс. рублей. Годом ранее – 32 тыс. рублей».
Премьер на слово не поверил и поручил циферки перепроверить. Может, от того, что на ложной статистике уже попадался президент Путин. Глава государства уверенно говорил, что по его сведениям (Откуда? Из правительства вестимо!) средняя зарплата учителя в регионе 30 тысяч рублей в месяц, а 15 июня на прямой линии с президентом молодой преподаватель из Иркутска сказал, что получает всего 16,5 тыс.
Результаты опроса учителей средних школ, проведенного Высшей школой экономики и «Левада-Центром» в прошедшем 2016/2017 учебном году, показали, что так называемые майские указы президента Владимира Путина от 2012 года, в соответствии с которыми зарплата педагогов к следующим президентским выборам должна вдвое превышать среднюю по региону, спустя пять лет далеки от реализации.
Денег больше – но их все меньше
Государство, похоже, пустило систему образования на самотек. Да, с одной стороны на 2018-й год в текущих ценах был даже запланирован рост бюджетных расходов – с 630 млрд до 648 млрд руб, то есть на 2,9%. Но с учетом инфляции эти расходы сократятся, как минимум, на 1% – подсчитал эксперт Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский.
«Если же сравнивать эти 648 млрд рублей, запланированных на 2018 год, с 2012-м, самым благополучным посткризисным годом, то расходы на образование упадут на треть», – пояснил Чернявский.
Сокращение расходов на образование, да и на здравоохранение тоже планируется на фоне роста расходов на оборону, отмечает Антон Быков, ведущий аналитик ООО «Аналитика-Сервис». Расходы по статье «национальная оборона» в 2018 году – 2 771,7 млрд. руб. Рост в 100 млрд рублей. С учетом четырехпроцентной инфляции, это порядка 3,7%.
Государство и правительство в последние время вообще уделяют повышенное внимание силовым ведомствам и их финансированию, что очень заметно в статьях федерального бюджета. Россия даже вошла в тройку стран с самыми большими военными расходами. Это следовало из ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), напоминает эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.
В 2016 году Россия увеличила свои расходы на 5,9%, до $69,2 млрд, оказавшись на третьем месте в списке стран с самыми высокими военными расходами.
Причем, рост расходов на оборону произошел на фоне резкого снижения цен на нефть и сокращения расходов на ВПК в других развивающихся странах. То есть, везде, где стало жить трудней, власти затянули пояса и на «оборонке» – а мы наоборот, ремешок ослабили.
Ну, судя по всему, с такими бюджетами «министру образования Сирии» Сергею Шойгу намного легче благоустраивать чужие школы, чем министру просвещения Васильевой – родные, отечественные. Спору нет, своих союзников и друзей, которых у нас в мире и так по пальцам пересчитать, в беде бросать нельзя. Но, может, это можно делать как-то иначе, чем в стиле «отдам последнюю рубашку»? Своих-то проблем хватает. И не только на селе, где учебников не хватает, а туалеты стоят на улице.
Вот вам еще однин комментарий жителя Брянска, областного города из самого центра России – пример не совсем школьный, но, тем не менее, наглядный:
«Мой сын поступил в один из престижных местных колледжей – но выяснилось, что за внешним фасадом сказка тут же превратилась в печальную быль. В классах места не хватает, сидят по трое за партой. Стены и потолки, слегка заштукатуренные, все еще скрывают прошлогодние подтеки. Огромные «советские» окна не открываются даже в жару, а о кондиционерах здесь никогда не слышали. А мужской туалет… Сын пришел с учебы и сказал, что лучше будет до дома терпеть, чем туда еще раз заходить…».
Так что, все мы так и будем терпеть, пока щедрая страна Россия не поможет всему миру, и, когда-нибудь не вспомнит о том, что мы сами… «сапожники без сапог»? Оттого, что в телевизоре покажут новенькую сирийскую школу, маленькой школьнице из российской глубинки посреди зимы в дощатом уличном туалете теплей и удобней не станет. Давайте, наконец, вспомним, что у нас самих есть дети…