Правительство выделит на помощь валютным заемщикам 730 млн рублей
Российское правительство выделит средства на помощь заемщикам из федерального бюджета. Соответствующее решение одобрил глава кабинета министром Дмитрий Медведев
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Российское правительство выделит на помощь заемщикам по валютной ипотеке более 730 млн рублей из федерального бюджета. Соответствующее решение одобрил глава кабинета министром Дмитрий Медведев.
Государственные деньги будут направлены на помощь валютным ипотечникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации в связи с падением курса рубля. Деньги заемщики смогут потратить на возмещение кредиторам средств или покрытие убытков после реструктуризаций кредитных договоров.
Дмитрий Медведев сообщил, что на материальную помощь смогут рассчитывать «наиболее нуждающиеся семьи». Это позволит им продолжить жить в квартирах, купленных в ипотеку.
По данным ТАСС, ранее на помощь валютным ипотечникам правительство уже выделило 6,5 млрд рублей.