Камчатские управляющие компании задолжали за свет и тепло 3 млрд рублей
Представитель компании «Камчатскэнерго» сообщил, что по состоянию на 1 сентября 2018 года суммарная задолженность управляющих компаний за свет и отопление составила 2,9 млрд рублей
Фото: pressa41.ru
В Камчатском крае управляющие компании задолжали энергетикам около 3 млрд рублей за потребляемые ресурсы. По данному факту возбуждено 12 уголовных дел.
Представитель компании «Камчатскэнерго» сообщил, что по состоянию на 1 сентября 2018 года суммарная задолженность управляющих компаний за свет и отопление составила 2,9 млрд рублей. Энергетики регулярно направляют компаниям-должникам требования погасить задолженность, однако выбивать долги все равно приходится через суд.
Энергетики направили в следственные органы шесть заявлений в отношении недобросовестных руководителей коммунальных компаний. Общий ущерб от их действий «Камчатскэнерго» оценило в 195 млн рублей, сообщает РИА Новости.