Хитрая «математика» Минздрава
Младенческая смертность увеличилась в девяти регионах, где построены перинатальные центры – так указала Счетная палата. Ваши расчеты не верны – так ответил Минздрав
Закономерность или совпадение?
Современные специализированные клиники с полным спектром услуг для беременных, рожениц и малышей, которые мы знаем под названием «перинатальные центры», пока не стали панацеей от всех напастей. Более того, в девяти регионах, где относительно недавно эти центры заработали, это лишь усугубило ситуацию. По крайней мере, такой вывод сделала Счетная палата(СП) после проведения аудиторской проверки.
Из отчета аудитора СП Михаила Меня можно понять – в январе–апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост младенческой смертности в девяти из двадцати шести регионов, где уже функционируют перинатальные центры.
В документе в связи с нехорошей статистикой упоминаются Калужская, Тамбовская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская и Челябинская области, а также Кабардино-Балкария и Хакасия.
Особенно отличилась со знаком «минус» Нижегородская область. В январе-июле 2018-го по сравнению с тем же отрезком года минувшего, показатель младенческой смертности в регионе увеличился аж на 37,2%.
Не немного отстали Хакасия с 31%, Челябинская и Калужская области с 26% и 23,7% соответственно. Значительное увеличение детской смертности и в Тамбовской области – на 14,3%. В других, упомянутых в отчете аудиторов регионов статистика менее печальна – увеличение на 3-5%, тем не менее, она есть.
И даже в тех случаях, когда в отдельные отрезки времени в каких-то регионах младенческая смертность начинает сокращаться, итоги календарного года все равно глаза статистикой не радуют.
Например, в январе-июле в Оренбургской области младенческая смертность сократилась на 1,8%, а в Пензенской – сразу на 17,9%, но в итоге все равно выросла в годовом выражении.
А ведь все мы и дня не забываем о том, что существуют майские указы президента Владимира Путина, согласно которым к 2024 году показатель младенческой смертности в России должен снизиться до 4,5 случая на 1 тысячу родившихся детей. В январе-июле 2018 года он составил 5,2 случая на 1 тыс. родившихся. И это только официальная статистика, к которой далеко не все относятся со стопроцентным доверием.
В отчетах Минздрава все хорошо
Что касается отчета по детской смертности и возможной взаимосвязи с ней новеньких перинатальных центров, господин Мень заявил, эта данные «требуют дополнительного анализа со стороны Минздрава России».
Минздрав очень оперативно отреагировал на тревожную статистику. Тут бы ведомству честь и хвала, если бы не оригинальность этой реакции. Чиновники от медицины отметили, что аудиторы представили обществу некорректные цифры. Мол, сотрудники Счетной палаты сравнивали показатели детской смертности по месяцам, а правильно якобы делать это по итогам года.
По словам представителей Минздрава, аудиторы собирали данные за январь-апрель и сравнивали их с аналогичным периодом прошлого года. В то же время во всем мире показатели детской смертности высчитываются по результатам года.
«Так, например, абсолютное число умерших детей в некоторых из регионов уменьшилось, а показатель вырос за счет снижения числа родившихся детей», – пояснили в ведомстве.
При этом, по словам представителей министерства Вероники Скворцовой, в целом по стране наблюдается даже некая устойчивая тенденция к снижению младенческой смертности.
И как бы успокаивая сами себя, тут же заявляют – хотя в четырех из девяти указанных в отчете аудиторов регионах показатель младенческой смертности имеет небольшой рост, смертность все равно остается значительно ниже среднероссийского.
Выходит, пока беспокоиться не о чем. Пусть вначале показатель станет выше среднего – тогда и меры принимать будем. Так можно между строк прочитать заявленное Минздравом в ответ на отчет Счетной палаты.
Кстати, указывая аудиторам на их ошибки, медицинские чиновники утверждают, что судить о повышении смертности только по росту показателя младенческой смертности (1 случай на 1000 родившихся живыми) в корне неверно. Хотя бы по причине того, что в некоторых указанных в отчете регионах показатель смертности вырос, в том числе, и за счет снижения рождаемости.
Похоже, здесь тот случай, когда министерство здравоохранения, оправдываясь за одно, подставилось в другом. Разве снижение числа появившихся на свет младенцев – это повод гордиться? И не одна ли из главных зада Минздрава – именно улучшении демографии?
Проект дорогой ценой – во всех смыслах
Но если уж так Минздраву нынешние выводы аудиторов не по нраву, стоит отметить, что выполнение проекта по перинатальным центрам подвергалось критике и раньше. Например, еще в прошлом году тогдашняя глава Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявила, что порядка 6,7 млрд руб., предназначенных для строительства перинатальных центров в разных регионах страны, расходуются на иные цели.
«Не буду детально останавливаться на конкретных нарушениях. Но в процессе контрольных мероприятий мы выявляем, что на иные цели, не связанные со строительством перинатальных центров, отвлечена достаточно большая сумма средств – примерно 6,7 млрд рублей из общего объема», – говорила Голикова.
Общий объем – 83 млрд рублей, 52,7 млрд рублей из которых – средства Фонда обязательного медицинского страхования, остальное это собственные средства субъектов России, где было запланировано строительство клиник нового образца.
Правительство утвердило программу по развитию перинатальных центров в декабре 2013 года. Она предусматривала строительство 32 новых центров в 30 регионах, ввод в эксплуатацию которых планировался до конца 2017 года.
Сегодня октябрь 2018-го – однако пять перинатальных центров так и не были построены. Сроки строительства сорваны в Сочи Краснодарского края, Норильске Красноярского края, Ленинградской и Смоленской областях, а так же в Карелии, где, кстати, стройку курирует и обеспечивает всемогущий «Ростех».
Основные причины срыва заказов все те же – например, неправильный выбор подрядчиков. Во всех пяти «недостройках» подрядные организации пришлось менять прямо по ходу строительства. Между некоторыми подрядчиками возникли недопонимания, которые плавно перешли в судебные тяжбы – а это тоже связывает руки строителям.
К тому же в Норильске, Сочи и Смоленске было выявлено весьма низкое качество первоначально разработанной проектно-сметной документации, что потребовало ее корректировки, а значит, тоже потери времени.
Да и, судя по финансовым отчетам, потерю денег тоже. По данным того же Минздрава, которые ведомство официально представило в Счетную палату, при пяти из тридцати двух еще не построенных перинатальных центрах, и 83,7 млрд. выделенных на проект рублей, уже потрачено 79,9 млрд. Или 94,8% общего объема финансового обеспечения программы.
На оставшиеся 5,2% средств надо будет достроить еще пять клиник. Примерно по проценту на одно медучреждение. А это значит, что их или не достроят или введут в эксплуатацию в «эконом-режиме» – как говорится, я его слепила из того, что было. И, конечно же, назовут суперсовременным центром.
Современные центры со старыми проблемами
Что же касается увеличения детской смертности в регионах, где уже действуют перинатальные центры, к сожалению разбираться в причинах печальной статистики пытаются не чиновники Минздрава, а общественники и просто неравнодушные люди.
Например, Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров рассказывал в СМИ о том, что при всей своей нужности перинатальных центров, качество строительства и последующей их эксплуатации оставляет желать лучшего..
«Например, в Брянске была большая смертность по причине того, что этот центр был не достроен, потому что открывался в спешке под приезд Путина или под Международный женский день.
По результатам экспертного исследования, проведенного по требованию мам, потерявших своих детей, к гибели младенцев привели технические недочеты и ошибки персонала».
Вторая большая-пребольшая проблема, по мнению господина Федорова – это то, что появление перинатальных центров происходит параллельно оптимизации, а другими словами закрытию небольших районных больниц и роддомов, а так же сельских фельдшерских пунктов. Люди, живущие в отдалении от этих центров, теперь не могут получить квалифицированную помощь в экстренных ситуациях, от этого тоже увеличилась смертность в регионах.
Например, в стотысячном подмосковном Реутове закрыли роддом – и теперь жители ездят в Балашиху и Железнодорожный. В более чем стотысячной Кашире будущие мамы тоже теперь ездят к соседям – Ступино. Так же, как и беременные женщины их Чехова – в Подольск. В Кашире и Чехове теперь нет своих роддомов и родительных отделений. Зато есть новенькие перинатальные центры – по одному на несколько районов. А роды такое дело – что может понадобиться срочная помощь. Успеет ли роженица, если расстояние до больницы увеличилось на десятки километров?
Вот эта оптимизация старых больниц и медицинских фельдшерских пунктов, которые стали «нерентабельны» с точки зрения общей социальной политики, повышает смертность новорожденных», -– подытожил Георгий Федоров.
Выходит, очень нужная стране программа строительства перинатальных центров трещит по швам на всех фронтах. И стройка идет с горем пополам, и открываются медучреждения наспех, и берут туда специалистов, мягко говоря, непроверенных. Что говорить, если в Брянском перинатальном центре в прошлом году, спустя пару месяцев после его открытия, 11 младенцев умерло за короткий период, как потом выяснилось, из-за «внутрибольничной инфекции». Фактически, из-за антисанитарии, то есть из-за грязи.
По сути, проект пущен на самотек – и виновник в этом один: Министерство здравоохранение. А у него есть руководитель – пока несменяемая Вероника Скворцова, которая на всю критику парирует отчетами собственного ведомства, где все, в общем-то, в порядке.
И если госпожа министр не просто не видит, а не хочет видеть, что перинатальные центры уже давно превратились в «недоцентры», так может, уже пришла пора сменить и этого «недоминистра»?
Если центральная власть действительно хочет добиться положительных перемен в стране, нужно срочно избавляться от балласта закостеневших чиновников, приросших к своим креслам и слепо верящих исключительно отчетам, которые помощники кладут перед ними на стол.
Вся страна знает этих господ поименно. Имя Вероники Скворцовой в списке «на выход» давно должно стоять одним из первых. Однако, за большинство проблем в стране пока продолжают отдуваться губернаторы. Вот их глава страны, бывает, «пачками» увольняет. А министры сидят. И ведь взаправду просто сидят. Ну иногда стоят, когда в телевизоре надо засветиться. И если их не поменять на тех, кто будет работать, то с такими «недоцентрами» и «недоминистрами» мы очень быстро можем превратиться в… «недострану». И уже превращаемся.