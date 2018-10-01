Россиян переведут на систему накопительной пенсии без их согласия
Российские власти собираются перевести граждан на новую систему накопительной пенсии без их согласия. Автоматическое подключение к новой системе накопительной пенсии затронет 70 млн человек
Российские власти собираются перевести граждан на новую систему накопительной пенсии без их согласия.
Источники РБК в правительстве сообщили, что россиян в автоматическом режиме подключат к выплате взносов с зарплат в НПФ. Для отказа гражданам необходимо будет написать заявление.
Автоматическое подключение к новой системе накопительной пенсии затронет 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе (в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк»).
Автоматическое подключение граждан к механизму индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет проводиться на основании статьи 158 Гражданского кодекса РФ «Форма сделок». Данная статья предполагает, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».
Согласно системе ИПК, работающие граждане должны самостоятельно делать взносы из своей зарплаты в обмен на льготы по НДФЛ.