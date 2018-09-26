Власти США ввели санкции против российских научных компаний
Министерство торговли США введет санкции в отношении 12 российских научных компаний. Американские власти считают, что данные компании угрожают национальной безопасности
Министерство торговли США введет санкции в отношении 12 российских научных компаний. Американские власти считают, что данные компании угрожают национальной безопасности.
В санкционный список вошли «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», научно-производственного предприятие (НПП) «Гамма», НИИ «Вектор», Nilco Group, НПП «Технология», НПП «Океанос», конструкторское бюро «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Сайрус Системс», НПП «Системы прецизионного приборостроения» и НИИ «Вега».
В рамках санкций в отношении указанных юридических лиц будет действовать презумпция отказа на экспорт американской продукции двойного назначения.
В Минторговли США заявили, компания Nilco Group поддерживает ракетную программу Ирана, а компании «Вектор», «Гамма», «Сайрус Системс» и «Инфотекс» подозреваются в осуществлении кибератак.
Санкции вступают в силу в среду, 26 сентября.