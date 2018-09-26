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Экономика
26 сентября 00:11

Власти США ввели санкции против российских научных компаний

Министерство торговли США введет санкции в отношении 12 российских научных компаний. Американские власти считают, что данные компании угрожают национальной безопасности

Министерство торговли США введет санкции в отношении 12 российских научных компаний. Американские власти считают, что данные компании угрожают национальной безопасности.

В санкционный список вошли «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», научно-производственного предприятие (НПП) «Гамма», НИИ «Вектор»,  Nilco Group, НПП  «Технология», НПП «Океанос», конструкторское бюро «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Сайрус Системс», НПП «Системы прецизионного приборостроения» и НИИ «Вега».

В рамках санкций в отношении указанных юридических лиц будет действовать презумпция отказа на экспорт американской продукции двойного назначения.

В Минторговли США заявили, компания Nilco Group поддерживает ракетную программу Ирана, а компании «Вектор», «Гамма», «Сайрус Системс» и «Инфотекс» подозреваются в осуществлении кибератак.

Санкции вступают в силу в среду, 26 сентября.

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