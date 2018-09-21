Клиенты Сбербанка забрали со своих счетов 1,2 млрд долларов
На отток вкладов повлияли новые антироссийские санкции и высокая вероятность введения запрета на долларовые расчеты для государственных банков, в число которых входит в Сбербанк
Клиенты Сбербанка за месяц забрали со своих счетов 1,2 млрд долларов. На отток вкладов повлияли новые антироссийские санкции и высокая вероятность введения запрета на долларовые расчеты для государственных банков, в число которых входит в Сбербанк.
Издание Finanz.ru со ссылкой на Bloomberg сообщает, что в конце августа Сбербанк с целью удержания клиентов поднял максимальную ставку по долларовым депозитам с 1,35% до 3% и увеличил доходность рублевых депозитов впервые с 2014 года.
В Сбербанке, комментируя отток 1,2 млрд долларов, заявили, что при объеме валютной части баланса в 94-95 млрд долларов отток средств с вкладов стоит расценивать как «результат управляемой эволюции баланса банка».
Также сообщается, что из других российских банков клиенты забрали в августе 300 млн долларов.