Глава Минэкономразвития предложил поднять размер ВВП за счет женщин
Министр считает, что при повышении уровня экономической активности женщин до показателя Норвегии, в стране «автоматически» будет выполнен один из пунктов «майских указов» президента, касающийся вхождения России в первую пятерку стран по уровню ВПП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил увеличить ВВП за счет повышения экономической активности российских женщин. Министр считает, что при повышении уровня экономической активности женщин до показателя Норвегии, в стране «автоматически» будет выполнен один из пунктов «майских указов» президента, касающийся вхождения России в первую пятерку стран по уровню ВПП.
По данным Максима Орешкина, в Норвегии экономическая активность женщин оценивается в 61%, а в России - 56,6%. Если наша страна достигнет «норвежского показателя», то размер ВВП вырастет на 4%. «При этом если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это дало бы российскому ВВП 13-14%», - заявил министр, слова которого приводит «Интерфакс».
Глава МЭР при этом добавил, что повышение занятости женщин любой ценой не должно быть самоцелью, но необходимо создать возможности для женщин, которые хотят «найти себя в трудовой деятельности».