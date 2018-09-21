Российскому бизнесу предложили выделить 7 трлн рублей на правительственные проекты
Российские власти предложили металлургическим и химическим компаниям из списка помощника президента России Андрея Белоусова вложить 7,1 трлн рублей на реализацию 350 приоритетных инфраструктурных проектов
Российские власти предложили металлургическим и химическим компаниям вложить 7,1 трлн рублей на реализацию 350 приоритетных инфраструктурных проектов.
Вложиться в реализацию инфраструктурных проектов предложили компаниям из списка помощника президента России Андрея Белоусова.
Список инфраструктурных проектов, на реализацию которых потребуются триллионы рублей, составили корпорация «Росатом», Минтранс, Минприроды, Минцифраз, Минсельхоз, «Русгидро», Минпромторг, Минэкономразвития и другие ведомства и госкорпорации. По предварительным подсчетам на реализацию этих проектов необходимо 11 трлн рублей. Из них 7 трлн власти рассчитывают получить от бизнеса.
Напомним, ранее помощник главы государства Андрей Белоусов предложил изъять у металлургических, химических и нефтехимических компаний 500 млрд рублей сверхдоходов на реализацию «майских» указов Владимира Путина о повышении доходов граждан и борьбе с бедностью. Однако идею Белоусова в администрации президента не поддержали.