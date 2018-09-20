Реальные доходы граждан упали впервые с начала 2018 года
По данным ведомства, снижение реальных доходов граждан в годовом выражении в августе этого года составило 0,9% к показателю августа 2017 года. При этом в июле был зафиксирован рост реальных доходов на 2,3%
Реальные доходы россиян в августе снизились впервые с начала 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
По данным ведомства, снижение реальных доходов граждан в годовом выражении в августе этого года составило 0,9% к показателю августа 2017 года. При этом в июле был зафиксирован рост реальных доходов на 2,3%, в июне – на 0,7%, в мае - на 0,3%, в апреле – на 5,8%, в марте – на 4,6%, а в феврале – на 4,2%.
В номинальном выражении доходы граждан в августе выросли на 2,7% до 31 818 рублей (в среднем), сообщают «Ведомости».
В начале текущего года доходы населения в реальном выражении снизились на 6,8% из-за единовременной выплаты 5 тысяч рублей пенсионерам по указу главы правительства Дмитрия Медведева.
Росстат также зафиксировал убыль населения России в период с января по июль 2018 года на 91 900 человек. По состоянию на 1 августа население страны составило 146,8 млн человек.