Компания доверенного лица Собянина в разгар предвыборной компании получила тендер на 47 млн рублей
Ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева во время кампании по выборам мэра Москвы получила крупный тендер от столичных властей. При этом сама Малышева являлась доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина
Ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева во время кампании по выборам мэра Москвы получила крупный тендер от столичных властей. При этом сама Малышева являлась доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина.
В ходе агитационной кампании Елена Малышева снимала ролики о высоком уровне медицины в Москве и активно агитировала за Сергея Собянина. Выборы мэра состоялись 9 сентября, а в августе фирма «Здоровье инфо» выиграла тендер подведомственного мэрии «Информационно-аналитического центра в сфере здравоохранения» на 47 млн рублей. по условиям контракта, «Здоровье инфо» должно разработать методику лечения пациентов с гипертонией.
По данным издания «Проект», совладельцами этой компании являются Елена Малышева и ее сыновья Юрий и Василий.
Ранее фирма «Здоровье инфо» не числилась в победителях тендеров, которые проводились московскими властями.