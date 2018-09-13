Клиентам ВТБ долларовые вклады будут выдавать в рублях из-за санкций
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что в случае введения санкций против организации, долларовые вклады населению будут возвращать в другой валюте, в том числе и национальной
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что в случае введения санкций против организации, долларовые вклады населению будут возвращать в другой валюте, в том числе и национальной.
В интервью Bloomberg Андрей Костин заявил, что банк сейчас рассматривает разные сценарии своих действий после расширения американских санкций против России. Банкир заверил, что принятые меры помогут защитить интересы валютных вкладчиков.
«Уверен, что клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте - это уже другой вопрос», - сообщил глава ВТБ.
«Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим», – добавил г-н Костин в интервью Business FM. Банкир заверил, что средства вкладчикам будут возвращать по текущему курсу.
Андрей Костин заявил, что введение новых антироссийских санкций было бы нежелательным, но заверил, что ВТБ перед ними в любом случае устоит.
Напомним, в рамках новых санкций американские сенаторы разработали законопроект о блокировке долларовых операций ВТБ и других крупнейших российских банков (Сбербанка, Банка Москвы, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и госкорпорации Внешэкономбанк).