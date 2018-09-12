Советник президента назвал причиной обвала рубля бездействие Центробанка
Помощник президента России Сергей Глазьев обвинил Центробанк в падении курса рубля. По мнению экономиста, регулятор не выполняет «своих конституционных обязанностей»
Помощник президента России Сергей Глазьев обвинил Центробанк в падении курса рубля. По мнению экономиста, регулятор не выполняет «своих конституционных обязанностей» и отдал курсообразование на «откуп финансовым спекулянтам».
По мнению Сергея Глазьева, обвал рубля спровоцировало неисполнение ЦБ своих обязанностей по обеспечению устойчивости курса национальной валюты. Советник президента пояснил, что регулятор отдал курсообразование на откуп финансовым спекулянтам, которые в свою очередь произвольно раскачивают рубль и получают на этом сверхприбыль. Такая ситуация на валютном рынке происходит при полном попустительстве Центробанка.
«Если бы Центральный банк вернулся к исполнению своих обязанностей, рубль был бы у нас стабильный начиная с 2014 года, и не было бы вообще никаких колебаний», - заявил Сергей Глазьев, слова которого приводит РБК.
Советник президента для стабилизации курса национальной валюты призвал обеспечить контроль за валютно-финансовым рынком, а также пресекать манипулирование рынком.
Напомним, за последние два месяца курс евро и доллара подорожали почти на 10 рублей. Сейчас официальный курс европейской валюты установлен на уровне 81,39 рубля, а курс доллара - 69,97 рубля.