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Экономика
11 сентября 14:08

Глава Минэкономразвития призвал россиян продавать доллары и покупать рубли

Министр экономического развития Максим Орешкин призвал россиян избавляться от долларов и покупать рубли, хотя курс национальной валюты продолжает падать

Министр экономического развития Максим Орешкин призвал россиян избавляться от долларов и покупать рубли, хотя курс национальной валюты продолжает падать.  

В своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Максим Орешкин заявил, что в среднесрочной перспективе курс американского доллара стабилизируется на уровне 63-64 рубля. Сейчас официальный курс доллара составляет 69,9 рубля.

В интервью радиостанции Business FM министр заявил, что «покупать нужно тогда, когда боишься», имея в виду продажу долларов и покупку рублей.

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