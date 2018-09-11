Глава Минэкономразвития призвал россиян продавать доллары и покупать рубли
Министр экономического развития Максим Орешкин призвал россиян избавляться от долларов и покупать рубли, хотя курс национальной валюты продолжает падать
Министр экономического развития Максим Орешкин призвал россиян избавляться от долларов и покупать рубли, хотя курс национальной валюты продолжает падать.
В своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Максим Орешкин заявил, что в среднесрочной перспективе курс американского доллара стабилизируется на уровне 63-64 рубля. Сейчас официальный курс доллара составляет 69,9 рубля.
В интервью радиостанции Business FM министр заявил, что «покупать нужно тогда, когда боишься», имея в виду продажу долларов и покупку рублей.