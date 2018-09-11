Российских граждан лишат возможности брать кредиты «не по карману»
В Госдуме предлагают запретить россиянам брать кредиты, на погашение которых им придется тратить больше 50% от общего семейного дохода в месяц
Российские власти рассматривают меры по сокращению долговой нагрузки на граждан. В частности предлагается запретить россиянам брать кредиты, на погашение которых им придется тратить больше 50% от общего семейного дохода в месяц.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что банки и микрофинансовые организации обяжут отказывать в выдаче кредита при невыполнении данного условия.
Депутат Аксаков отметил, что цифра в 50% обусловлена мировой практикой. Например, в Литве максимальная долговая ставка составляет 40% от общего семейного бюджета, а в Канаде - 42%, но только для ипотечных кредитов.
Предлагаемая мера, считают в Госдуме, должна защитить российских граждан.