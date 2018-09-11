Российский офшор создали на несуществующем географическом объекте
В федеральном законе о создании офшорных зон на территории Российской Федерации прописали несуществующий географический объект
В федеральном законе о создании офшорных зон на территории Российской Федерации прописали несуществующий географический объект.
Замглавы Министерства финансов РФ Илья Трунин рассказал, что в законе говорится о создании офшоров на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининграде. Однако как выяснилось, в Калининградской области не существует острова Октябрьский.
Остров Октябрьский называют исторический район Калининграда, который входит в черту Московского района города, но однако формально такого объекта не существует, пояснил в беседе с «Ведомостями» бывший вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.
Теперь власти должны определить границы этого острова и оформить его юридический статус.
Напомним, решение создать российские офшорные зоны было принято в рамках господдержки компаний, которые попали под американские санкции. Желание зарегистрироваться в калининградском офшоре уже выразили структуры Олег Дерипаски UC Rusal и En+.