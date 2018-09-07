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Экономика
07 сентября 15:15

Официальный курс евро превысил отметку в 80 рублей, а доллар - 69 рублей

Центробанк России установил официальный курс американского доллара на выходные в размере 69,03 рубля. По сравнению с показателем предыдущего дня доллар подорожал на 78 копеек

Фото: investlife.ru

Центробанк России установил официальный курс американского доллара на выходные в размере 69,03 рубля. По сравнению с показателем предыдущего дня доллар подорожал на 78 копеек.

Официальный курс евро прибавил 99 копеек и составил 80,36 рубля.

На Московской бирже в пятницу доллар торговался на отметке 69,25 рубля, а евро - 80,59 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 87,24 копейки и составила 74,126 рубля.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя курс национальной валюты, заявил, что его ведомство не  видит долгосрочных причин для ослабления рубля.

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