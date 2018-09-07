Официальный курс евро превысил отметку в 80 рублей, а доллар - 69 рублей
Центробанк России установил официальный курс американского доллара на выходные в размере 69,03 рубля. По сравнению с показателем предыдущего дня доллар подорожал на 78 копеек
Фото: investlife.ru
Центробанк России установил официальный курс американского доллара на выходные в размере 69,03 рубля. По сравнению с показателем предыдущего дня доллар подорожал на 78 копеек.
Официальный курс евро прибавил 99 копеек и составил 80,36 рубля.
На Московской бирже в пятницу доллар торговался на отметке 69,25 рубля, а евро - 80,59 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 87,24 копейки и составила 74,126 рубля.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя курс национальной валюты, заявил, что его ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.