Власти Москвы потратят 16,5 млрд рублей на «перезамену» бордюров
Московские власти до конца года планируют заново уложить 17,5 млн кв.м. асфальта. Вице-мэр столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков пояснил, что асфальтовое покрытие будут делать по «более продвинутым технологиям»
Московские власти до конца текущего года планируют заново уложить 17,5 млн кв.м. асфальта. Вице-мэр столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков пояснил, что асфальтовое покрытие и бордюры будут делать по «более продвинутым технологиям». В какую сумму городскому бюджету обойдется очередная переукладка бордюров, официально не сообщается, но г-н Бирюков заверил, что «деньги есть».
«Открытые медиа» подсчитали примерные расходы бюджета Москвы на сезонные замены асфальта. Сумма получилась внушительная - 16,5 млрд рублей, хотя часть госзакупок еще не завершена.
С января по август 2018 года московские бюджетные организации провели около 2 тысяч тендеров на закупку материалов и проведение работ по асфальтированию территорий и замене бордюров. Из них 500 тендеров были стоимостью меньше миллиона рублей.
Заказчиком работ по замене асфальта и бордюров на 12,5 млрд рублей стало ГБУ «Автомобильные дороги». Представитель предприятия сообщил «Коммерсанту», что из-за частых переходов температуры «через ноль» столичные дороги требуют ежегодного ремонта. По словам представителя ГБУ, москвичам «просто кажется», что ремонт проводится слишком часто, так как работы могут идти на соседних улицах.
По данным «Открытых медиа», в текущем году наиболее крупные подряды на ремонт дорог получили ОАО «Центродорстрой», «Миланстрой», «Аккорд Спецстрой», «Ремдор», «Роуд групп», «Инфпрофстрой».
Эта закупка бордюров была завершена в июне. Контракт достался единственному участнику тендера - компании «Башкирский камень» - по начальной цене.
Еще 4 млрд рублей на замену асфальта и бордюров потратили районные подразделения ГБУ «Жилищник». При чем сотрудники «Жилищника» часто формулируют закупки слишком завуалированно, поэтому информацию об этих тендерах найти довольно сложно. Еще один вариант - дробить тендеры на мелкие лоты (например, укладка асфальта для каждого дома в отдельности), чтобы крупные бюджетные траты были не так заметны. Серию мелких тендеров также выигрывают одни и те же компании, которые в итоге получают сотни миллионов рублей.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о тендерах в Южном административном округе Москвы. Там конкурсы выигрывают исключительно компании «ТехСтройСинтез», «ЭкоСтройРесурс», «Саарон», «Красивый Город» и ИП Белкина Анна Яковлева, которые конкурируют между собой и практически не снижают цену госконтракта. В ФБК считают, что все эти компании связаны как между собой, так и с чиновниками ЮАО Москвы.