Реализацию «майских указов» президента профинансируют из федерального бюджета
Исполнение «майских указов» президента Владимира Путина от 2018 года будет профинансировано из средств федерального бюджета на 95%. Остальные деньги на борьбу с бедностью должны добавить региональные власти
Исполнение «майских указов» президента Владимира Путина от 2018 года будет профинансировано из средств федерального бюджета на 95%. Остальные деньги на борьбу с бедностью должны добавить региональные власти.
Замглавы Министерства финансов Леонид Горнин в своем выступлении на Московском финансовом форуме уточнил, что в регионах-реципиентах уровень федерального финансирования исполнения «майских указов» может составлять 95-99%, а в регионах-донорах – 90-95%.
Реализация указов президента оценивается примерно в 25 трлн рублей на следующие шесть лет, сообщают «Ведомости».
Согласно «майским указам» главы государства от 2018 года, Российская Федерация к 2024 году должна попасть в пятерку крупнейших экономик мира, снизить уровень бедности в два раза, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, улучшить качество медицины и образования и т.д.