Отток капитала из России по итогам года составит 41 млрд рублей
Минэкономразвития России в два раза увеличило прогноз по оттоку капитала в текущем году. Согласно прогнозу ведомства, из России до конца года выведут 41 млрд долларов
Минэкономразвития России в два раза увеличило прогноз по оттоку капитала в текущем году. Согласно прогнозу ведомства, из России до конца года выведут 41 млрд долларов. Прежний прогноз предполагал отток капитала в размере 18 млрд долларов.
В министерстве пояснили, что отток капитала представляет собой отрицательное сальдо финансового счета, в котором учитываются средства, поступившие в Россию и выведенные из нее в виде инвестиций, а также выданные нерезидентам банковские кредиты и платежи по полученным ранее кредитам.
Согласно данным Центробанка, за первые семь месяцев прошлого года из России было выведено 21,5 млрд долларов. В 2016 году отток капитала из России оценивался в 8,7 млрд долларов.