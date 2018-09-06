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06 сентября 00:22

Молодая хакерская группа Silence похитила у российских банков 52 млн рублей

Малоизвестная хакерская группа Silence нанесла российским банкам ущерб в размере 52 млн рублей. В такую сумму ущерб от кибератак оценили эксперты компании по предотвращению киберпреступлений Group-IB

Фото: techno.bigmir.net

Малоизвестная хакерская группа Silence нанесла российским банкам ущерб в размере 52 млн рублей. В такую сумму ущерб от кибератак оценили эксперты компании по предотвращению киберпреступлений Group-IB.

Следы кибератак группы Silence эксперты выявили в 25 странах по всему миру, но жертвами пока стали только российские банки. Какие именно, не сообщается.

Эксперты назвали группу Silence малочисленной и молодой, но быстро прогрессирующей. Меньше чем за год хакеры увеличили сумму хищений у банков с 7 до 35 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Весной этого года Центробанк РФ предупреждал банки об угрозе, которую представляет хакерская группа Silence. При этом до недавнего времени киберпреступления этой группы приписывались другой хакерской группировке - Cobalt.

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