«Победу» обвинили в использовании предупреждения ФАС для повышения тарифов
Федеральная антимонопольная служба обвинила лоукостер «Победа» в использовании предупреждения ведомства по поводу стоимости провоза багажа в качестве повода для повышения стоимости услуги
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила лоукостер «Победа» в использовании предупреждения ведомства по поводу стоимости провоза багажа в качестве повода для повышения стоимости услуги.
В ФАС действия авиакомпании назвали желанием увеличить стоимость провоза багажа для пассажиров и получить дополнительную прибыль.
Ранее у антимонопольного ведомства возникли претензии по поводу тарифа по оплате багажа весом до 10 кг стоимостью 499 рублей. В ведомстве назвали несправедливым правило лоукостера, согласно которому при оплате провоза багажа весом до 10 кг стоимость услуги составляет 499 рублей, а при оплате в аэропорту - 1000 рублей.
Кроме того, при покупке билетов для группы лиц на сайте «Победы» возможность оплатить багаж до 10 кг за 499 рублей предоставляется только одному пассажиру.
После того, как ФАС потребовала от «Победы» снять ограничения, в авиакомпании объявили о повышении услуги с 499 до 777 рублей.