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Экономика
31 августа 09:15

Пенсионный фонд отказался продавать свои дворцы ради повышения размера пенсий

Пенсионный фонд России отказался выставить на продажу свои офисы, хотя данную инициативу поддержал президент Владимир Путин. В ПФР заявили, что продажа зданий «даже не обсуждается»

Фото: m.yandex.com.tr

Пенсионный фонд России отказался выставить на продажу свои офисы, хотя данную инициативу поддержал президент Владимир Путин. В ПФР заявили, что продажа зданий «даже не обсуждается», а саму идею в ведомстве назвали нерациональной.

В заявлении ПФР говорится, что здания являются государственной собственностью и были переданы фонду Росимуществом в оперативное управление. «Во-вторых, президент России Владимир Путин в своем выступлении привел вариант продажи части госсобственности ПФР как пример абсурдных, нерациональных идей, предлагаемых в качестве альтернативы изменений пенсионного возраста», - заявили в Пенсионном фонде.

Отметим, что представители оппозиции неоднократно предлагали упразднить Пенсионный фонд, как неэффективную организацию, а здания ведомства, которые больше похожи на дворцы, продать.

На фоне обсуждения пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста на 5 лет о продаже дворцов ПФР заговорили уже и представители власти. Накануне президент Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам по поводу пенсионной реформы предложил продать все здания ПФР в стране. «Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю», - заявил глава государства.

Экономисты подсчитали, что только продажа одного здания ПФР в Оренбурге позволила бы целый год платить местным пенсионерам на тысячу рублей больше. Стоимость всех офисов ПФР эксперты оценили в миллиард долларов, сообщает Ura.ru.

Отметим, что на содержание Пенсионного фонда государство ежегодно тратит миллионы бюджетных рублей. В 2018 году такие расходы составят 120 млн рублей. Один сотрудник ПФР обходится налогоплательщикам в 76 500 рублей в месяц. При этом средняя пенсия в стране равна 14 137 рублям.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов отметил, что в условиях нехватки денег на повышение пенсий «негоже платить себе большие бонусы и держать лишнюю недвижимость».

Политолог Аббас Галлямов считает, что продажа дворцов ПФР с учетом планов повысить пенсионный возраст пошла бы на пользу имиджу руководств страны. Сейчас ситуация с пенсионной реформой выглядит так, как будто власти пытаются решить проблемы за счет простых граждан.  «Властям же надо продемонстрировать, что они находятся с людьми по одну сторону баррикады. Надо показать, что власть сама затягивает пояса, а не только предлагает сделать это другим», - отметил политолог.

Экономист Дмитрий Милин подсчитал, что продажа дворцов ПФР, сокращение числа сотрудников ведомства и ликвидация схемы по перегону денег с бюджетных счетов на счета фонда позволит увеличить пенсии примерно на 13-14%.

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