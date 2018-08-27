Сотовые операторы вернули своим абонентам безлимитный интернет
Сотовый оператор «Мегафон» решил вернуть своим абонентам безлимитный интернет. С 27 августа в тарифах «Включайся!» появится безлимитный доступ в интернет
Сотовый оператор «Мегафон» решил вернуть своим абонентам безлимитный интернет. С 27 августа в тарифах «Включайся!» появится безлимитный доступ в интернет. Представитель сотового оператора сообщил, что действующим абонентам надо будет выбрать эту опцию в личном кабинете, а для новых она будет включена по умолчанию, сообщают «Ведомости».
В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что с помощью безлимитного интернета абоненты смогут попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях.
Стоит отметить, что «Мегафон» последний из операторов «большой тройки», который вернул безлимитный мобильный доступ. Ранее это уже сделали МТС и «Вымпелком» («Билайн»).
14 августа МТС ввела тариф «Тарифище» с безлимитным интернетом, а «Вымпелком» запустил безлимитный интернет для пользователей своей основной тарифной линейки «ВсеМое!».
Напомним, что в 2017 году крупные российские операторы сотовой связи практически одновременно убрали из своих тарифов безлимитный интернет, что привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Участники рынка считают, что возвращение безлимитного интернета в сотовые тарифы связано не столько с давлением со стороны ФАС, сколько с желанием операторов вернуть высокодоходных абонентов.