Правительство анонсировало повышение акцизов на топливо с 1 января
Российское правительство анонсировало повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года. Это может спровоцировать очередную волну роста розничных цен на топливо
Российское правительство анонсировало повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года. Это может спровоцировать очередную волну роста розничных цен на топливо.
С Нового года акциз на бензин повысится на 2,7 тысячи рублей, а акциз на дизельное топливо - на 3,7 тысячи рублей. «Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года», - сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Таким образом, после повышения акциз на бензин составит 8,258 тысячи рублей за тонну, а на дизтопливо - 11,892 тысячи рублей.
Напомним, в июне кабмин, напротив, снизил акцизы на топливо, чтобы остановить резкий рост цен на бензин. Также было принято решение отказаться от планового повышения топливных акцизов с 1 июля 2018 года. Данные меры позволили остановить рост цен на топливо на российских заправках.
Дмитрий Козак заверил, что повышение акцизов с 1 января 2019 года не приведет к росту цен на бензин.