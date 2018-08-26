Заберите все это обратно и давайте наконец займемся настоящими проблемами города
Давно назревает объяснение с иногородними и эмигрировавшими френдами, которые в Москве бывают в лучшем случае периодически, на тему «а чем вам не нравится Собянин, он же так классно вам благоустроил город». Объясняю.
Первое. Внешний вид Москвы никогда не был особой проблемой, по крайней мере точно не в топ-30 первоочередных. В городе огромное количество кричащих проблем. Несмотря на платные парковки и многомиллиардные вложения в транспортные проекты, здесь по-прежнему дикие пробки, а метро в час пик переполнено. Здесь высокая преступность, а раскрываемость преступлений низкая: по кражам-угонам-грабежам во многих районах это процентов 10, то есть если вас обокрали-ограбили, то практически стопроцентная гарантия, что никого не найдут, быть преступником в Москве безопасно и прибыльно. Здесь дорогая и постоянно дорожающая жизнь, потому что власти ведут системную линию на уничтожение конкуренции и укрепление олигополии близких к ним торговых групп. Здесь невозможно открыть и вести свой небольшой бизнес, тебя тут же задавят. Здесь большие проблемы с образованием и медициной — переполненные классы, дефицит медучреждений и квалифицированного персонала. Например, я живу в районе Ясенево, где живет 200 тысяч человек, а в соседних с нами Северном и Южном Бутово — еще 300 тысяч. И у наших районов с полумиллионом жителей нет своей больницы, приходится таскаться в больницу в Черемушки, до которой пожилым людям добираться час. И никто новую больницу строить не собирается. У нас постоянно под разными предлогами (в том числе и ради пресловутого «благоустройства») вырубаются зеленые насаждения, с 2000 года площадь зеленых насаждений в Москве уменьшилась почти на 700 гектаров, а по пресловутой программе «реновации» планируется вырубить в 10 раз больше. Москва входит в пятерку самых грязных субъектов РФ по степени загрязненности воздуха и сбросам сточных вод, при этом городские расходы на охрану окружающей среды — 0,5% от городского бюджета и планируется в ближайшие годы их снизить до 0,3%. Слышали про мусорные бунты в Подмосковье? А откуда весь этот мусор, как вы думаете? За все эти годы московские власти палец о палец не ударили, чтобы мусорную проблему в городе решить. Во всех районах Москвы свирепствуют захват земель и точечная застройка, на права жителей поголовно плюют. Зато Собянин тратит невероятные деньги на самопиар (из наших налогов): это примерно 13 млрд рублей в год, больше чем бюджеты многих городов, из которых вы строчите свое «Я был в Москве и мне понравилось как там все благоустроили». Самопиар Собянина лезет прямо из каждого утюга, это невероятно противно, ты чувствуешь себя жителем не европейской столицы, а азиатского султаната, где с утра до ночи принято славить вождя. Путина в Москве так не славят, как этого когалымского хана. При этом в городе жилье стоит втрое дороже чем в среднем по России, при этом строительства много, но вместо того чтобы банкротить девелоперов, которые не могут продать жилье, столичные власти еще им и помогают спастись от банкротства за счет бюджета — ровно на это нацелена пресловутая программа «реновации». Я могу еще очень долго продолжать.
При этом что у нас было более-менее в порядке на фоне этих проблем — так это внешний вид города. Я знаю, сейчас тут найдутся эстетствующие мудаки, которые вам начнут рассказывать, как страшно их раздражали торговые павильоны у метро. Смело шлите их к соответствующей матери: под их эстетствующее улюлюканье в городе уничтожен малый бизнес, за бутылкой воды сейчас приходится идти в сетевой магазин. Помимо проблемы конкуренции и цен, это просто неудобно. Но дело даже не в этом: просто НЕ БЫЛО в городе такой проблемы, как плохой внешний вид, ее физически не было. Об эстетических представлениях можно спорить долго, но у Москвы полно других острых проблем, и проблема внешнего вида города никогда не была даже близко к первоочередным. Нравится там кому-то внешний вид города, не нравится — это их личное дело, я убежден, что на фоне реально первоочередных проблем заниматься вот этой вот всей глобальной переделкой города — крайне несвоевременно.
Второе. Это все стоит каких-то безумных денег. Годовой бюджет Москвы на благоустройство — примерно 250 млрд рублей. Сравните с общим бюджетом своего города и региона. Это на 20% больше, например, чем городской бюджет на медицину (меньше 200 млрд), где есть действительно серьезные проблемы. На этот тупейший бестолковый парк Зарядье потратили 14 миллиардов, завозили березы (!) из Германии. Это все пипец какое невероятное транжирство средств. Меня как налогоплательщика это дико возмущает: я плачу сотни тысяч рублей в год подоходного налога, за всю жизнь заплатил восьмизначную сумму НДФЛ в рублях. Я категорически против благоустройства за такие безумные деньги, при том что действительно острые проблемы города никто и не собирается решать.
Третье. Это все превратилось в какую-то бесконечную коррупционную карусель. Вы здесь бываете наездами, а мы постоянно видим, как они все то что вчера «благоустроили», послезавтра начинают перекладывать и переделывать. Меня лично этот вечно перекопанный город уже достал. Я живу в Москве 36 лет, с брежневских времен, и такого не видел никогда — такое ощущение, что мы переживаем какую-то реконструкцию после войны. Но единственная война, которая у нас идет — это война чиновников за распил миллиардов денег налогоплательщиков.
В результате Москва превращается в какую-то типичную азиатскую нефтяную столицу с отгламуренным «фасадом», но за этим фасадом скрывается огромное количество накапливающихся проблем, которыми никто и не думает заниматься. Думают они только о том, как бы еще содрать с нас побольше налогов и все это распилить, в том числе на своем «благоустройстве». В этом распиле, кстати, участвует, например, сынок главы Росгвардии Золотова — читали вчерашнее расследование Навального о том как в Росгвардии воруют миллиарды на закупках еды? А Рома Золотов-младший сидит и пилит бюджеты в департаменте спорта и туризма московской мэрии.
А помогают во всем этом собянинским жуликам и ворам все эти ваши охи и вздохи «ой как здорово он тут все благоустроил». Да не надо нам тут ничего такой ценой «благоустраивать», спасибо, но заберите все это обратно и давайте наконец займемся настоящими проблемами города. Так что, друзья мои, еще раз услышу вот это «Но Собянин же так классно все благоустроил в Москве» — в лучшем случае, получите плевок в лицо, уж извините.