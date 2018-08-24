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24 августа 16:16

Крупное агентство по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу

​Крупное агентство по онлайн-продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу из-за финансовых проблем. Агентство просрочило гарантийный платеж авиакомпаниям

Крупное агентство по онлайн-продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу из-за финансовых проблем. Агентство просрочило гарантийный платеж авиакомпаниям.

По данным «Коммерсанта», компания Sindbad еще 23 августа разместила на сайте заглушку с контактами службы поддержки. Однако у агентства могут быть проблемы не только технического характера, но и финансового. Источник издания в международной системе бронирования сообщил, что Sindbad просрочил платеж в системе взаиморасчетов по продажам авиаперевозок международной организации гражданской авиации IATA.

Согласно правилам, агенты в течение 10 суток переводят деньги за выписанные клиентам билеты, а система при этом выступает гарантом для авиакомпаний. По некоторым данным, Sindbad просрочил выплату крупной суммы за выписанные билеты.

Кроме того, с 23 августа Sindbad также перестал отвечать на поисковые запросы агрегатора Aviasales. В самом агентстве ситуацию не комментируют.

Эксперты советуют клиентам Sindbad проверить купленный в агентстве билет на сайте авиакомпании и убедиться, что он выписан.

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