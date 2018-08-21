Минэнерго предлагает дважды в 2019 году повысить тарифы на услуги ЖКХ
Министерство энергетики России выступило с предложением увеличить тарифы на услуги ЖКХ с 1 января 2019 года на 1,7%. В 1 июля 2019 ведомство предлагает поднять коммунальные тарифы еще на 4%
Министерство энергетики России выступило с предложением увеличить тарифы на услуги ЖКХ с 1 января 2019 года на 1,7%. В 1 июля 2019 ведомство предлагает поднять коммунальные тарифы еще на 4%. Повышение тарифов на «коммуналку» связано с ростом НДС с нынешних 18% до 20%.
Ранее с предложением в два этапа повысить тарифы на коммунальные услуги после повышения НДС выступило Министерство экономического развития.
По мнению экспертов, после повышения НДС коммунальные компании рискуют стать банкротами, если не смогут компенсировать дополнительные затраты за счет повышения стоимости своих услуг.