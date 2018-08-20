Собянин, выборы, бордюр...
Все последние годы собянинские власти закатывают столицу в плитку и окружают бордюрами, легко кидая на ветер миллиарды рублей
В Москве все «золотое» – даже бордюры
Столица давно живет под брендом: «Денег много – тратим, куда хотим». Вот сейчас полным ходом идет ремонт Рублевского шоссе, где впервые начали устанавливать особо массивные гранитные бордюры с сечением 40х40 см. В соцсетях ограждения уже сравнивают с блоками египетских пирамид, на которые только в 2018 году Москва потратила свыше 1 млрд руб., а за последние четыре года – около 5,5 млрд руб.
Основные торги прошли еще в 2016 году – и тогда самые большие заказы забрала компания «Радор М», основной поставщик плитки по программе благоустройства «Моя улица». Именно у этой фирмы в 2017 году столичное управление Федеральной антимонопольной службы нашло самые большие нарушения в сфере закупок.
Стоимость одного погонного метра бордюров в материалах закупок не фигурирует, но в более поздних тендерах ГБУ «Автомобильные дороги» (основной организатор торгов) приводит цены на чуть меньшие бордюры с сечением 30х30 см – около 7,7 тыс. руб. за 1 пог.м.
Что касается других поставок, то за последние четыре года структуры мэрии приобрели на десяти аукционах гранитные бордюры на общую сумму около 5,5 млрд руб. При этом основные поставки пришлись на прошлый год, когда для реализации программы «Моя улица» у упомянутого «Радор М» закупили гранитные ограждения на сумму 2,38 млрд руб.
Отметим, что планы благоустройства по программе «Моя улица» на 2019 год власти еще не анонсировали, но масштабная укладка бордюров, судя по всему, будет продолжена.
Между тем, как выяснили журналисты, цена гранитных изделий превышает рыночную вдвое, а работы ведут компании, аффилированные с московскими властями.
Журналисты подсчитали, что за последние два года мэрия Москвы потратила на покупку и укладку гранитных тротуаров не менее 24 миллиардов рублей, из которых основная часть, более 17,5 миллиарда, пришлась на прошлый год.
Интересно, что цена на бордюры ежегодно меняется. К примеру, в 2017 году она значительно выросла по сравнению с 2016 годом – в 1,8 раза, хотя особых предпосылок к этому не было, и составила 4 242 рубля за пог.м. В год выборов мэра стоимость метра бордюра упала вниз – до 4 085 рублей, но все равно осталась запредельной, поскольку московские строймагазины продают сегодня такую продукцию по 2300-2500 рублей. А если покупать у производителей оптом – цена будет еще меньше.
Одним из крупнейших поставщиков гранитных плит и бордюров для московского благоустройства является екатеринбургская компания «ГранитИнвест». В 2015 году тендер на поставку гранитных бордюров выиграла компания «К-холдинг», аффилированная с холдингом «Роуд Групп». На тендерах 2016-2017 годов победа доставалась холдингу «Радор М».
Как пишут СМИ, эти компании связаны друг с другом через цепочку общих совладельцев. Одним из основателей «Роуд Групп» был Алексей Елисеев – тот самый, который в 2015 году стал замдиректора госпредприятия «Автомобильные дороги» (проводит тендеры на ремонты дорог), а с 2017 года стал у руля департамента капремонта Москвы и теперь курирует реализацию программы «Моя улица». Потому едва ли удивляет, что «Радор М» и «Роуд Групп» получают почти треть контрактов на ремонт дорог в Москве. По «Моей улице» им достались без малого 17 млрд рублей за работы по благоустройству. В общем, как тесен этот мир…
Плитка вместо асфальта
Благоустройство столицы давно стало притчей во языцах. Странность в том, что решать транспортные проблемы новый мэр в свое время начал не с проезжей части, а с тротуаров. Да и то бы ладно – но даже такая забота сначала о пешеходах им же и вышла боком. Уже в первую зиму плитка, которую массово тут и там клали гастарбайтеры в оранжевых жилетах, начала трескаться, а через год часть улиц пришлось мостить заново - причем по цене, метр московского тротуара стал сравним со строительством космического корабля..
При этом, вопреки уверениям городских чиновников, плитка оказалась даже более скользкой, чем асфальт, и москвичи стали ломать руки-ноги не только в зимний гололед, но даже и в дождливые летние дни.
А ведь, как сообщал тогда глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Андрей Цыбин, на замену асфальта плиткой было потрачено более 3,4 млрд руб. «Мы на комфорте москвичей не экономим», – гордо заявлял вице-мэр столицы Пётр Бирюков. В общем, важен не результат – а видимость заботы о москвичах.
Конечно, положить новый асфальт стоило бы втрое дешевле, но плитка, чуть не клялись чиновники, прослужит дольше. Жизнь показала, что грош цена этим клятвам. Нет иллюзий и насчет мастерства тех, кто укладывал московскую плитку. Плюс качество самой плитки часто оказывалось очень плохим – порой она трескалась до того, как с ней вообще еще начинали работать. В общем, эксперимент с плиткой не удался, но выводы из этого были сделаны странные.
Москву вновь перекопали – на многих улицах города снова укладывали плитку – теперь в рамках проекта «Моя улица». Причем на некоторых центральных улицах новая плитка клалась вместо «старой», положенной буквально год-два назад.
Официально мэрии объясняла это так: новая плитка крупноформатная, она выглядит «солиднее» и более удобна для пешеходов за счет меньшего количества швов. То есть даже официально собянинские чиновники признали, что ранее положенная плитка действительно неудобна для ходьбы. Да и положена с нарушениями.
Похоже, так и есть: если посмотреть, на каких улицах переложена плитка, то выяснится, что, к примеру, это было сделано на улицах, прилегающих к месту жительства Петра Бирюкова (Большой Никитской, Спиридоновке, Большой Бронной). Три месяца жители района жили на стройплощадке – причем, вопреки всем нормам безопасности, места «раскопок» не были огорожены. Зато теперь г-н Бирюков может любоваться новой, разноцветной, «более лучшей» плиткой.
Кстати, его младший брат, Алексей Бирюков – единственный владелец и гендиректор московской строительной компании ООО «Универсстройлюкс», которая по чистому совпадению специализируется на строительстве, ремонтных работах и благоустройстве территорий, и нередко выигрывала крупные тендеры столичной мэрии.
Не успел город вздохнуть от очередного нашествия собянинской плитки, как улицы опять перекопали! Теперь начали массово менять бордюры. Журналисты подсчитали, что бордюры обойдутся городской казне примерно в 9-11 млрд рублей. Но у Бирюкова и тут есть объяснение – он уверяет, что новые бордюры будут долговечнее. Даже если это и так, эксперты все равно разводят руками – зачем этим заниматься в момент, когда транспортные проблемы достигли пика.
За 2012–2016 годы, судя по программе транспортного департамента мэрии, на автомобильные дороги было потрачено в общей сложности 884 млрд рублей. С учетом того, что некоторые траты проходят по пункту благоустройства (к примеру, новое озеленение или реконструкция поврежденных зеленых насаждений), общая сумма затрат тянет на триллион. Примерно такой суммы не хватило сейчас в российской пенсионной системе, из-за чего пришлось повышать пенсионный возраст.
При изучении результатов тендеров московского правительства на проведение дорожных работ очень быстро выясняется, что подавляющая часть выигрывается парой десятков одних и тех же компаний. Самыми крупными подрядчиками являются два неформальных холдинга: «Радор М» и «Роуд Групп». При этом большинство победителей тендеров не известны крупным игрокам рынка и ранее никак не заявляли о себе в сфере дорожного строительства в Москве.
«Собянин привел в Москву совершенно новых игроков, которые ранее не имели опыта реализации таких крупных проектов, а некоторые вообще не работали в Москве и не знают ее специфики», – сетует представитель одной из известных строительных компаний.
Среди крупных подрядчиков, неоднократно привлекавшихся для ремонта дорог и укладки плитки, опять же фигурирует компания брата Бирюкова, о которой говорилось выше… Похоже, «большой передел» в этой сфере состоялся – чужих отсекли, свои при заказах. Причем, некоторых из «своих» – обычные посредники, которые после победы в торгах просто нанимают подрядчиков.
Не удивительно, что стоимость столичных дорог уже такова, что дешевле, наверное, покрывать их чистым золотом. Но помимо завышения стоимости, есть и проблема контроля качества. Что-то ничего не слышно о наказании виновных в том, что плитка, обещанный срок службы которой 15-25 лет, требует ремонта чуть ли не чаще асфальта.
Поменяли «шило на мыло»
Мало кто понимает, зачем мэру Сергею Собянину понадобилось менять асфальт на плитку и доставлять жителям массу неудобств. По официальной версии, которой стойко придерживаются в мэрии примерно с 2011 года, она улучшит экологию города. Но экологи говорят, что современный асфальт абсолютно безвреден. К тому же укладка его дешевле 1200-1300 руб. кв.м. против плиточных 3400 руб. Да и с ценой вопросы. Укладка асфальта дешевле, а с учетом качества плитки и качества укладки, дешевле в разы.
Вот как отзывались о собянинской плитке москвичи.
«Хоть какой-то смысл был бы, если бы на плитку заменялся тот асфальт, который уже свое отслужил и его все равно менять. По факту же сносится прекрасный асфальт».
«Отношусь как к очередному обогащению за счет казны – это чистое воровство. У нас в доме балконы скоро падать начнут, а это чудо небо кафелем мостит».
«Плитка в мороз сама как каток, даже лучше. Свойство у нее такое. Я по этим свойствам каждый день хожу и знаю. Плитка тротуарная – это не брусчатка. Брусчатка – это на Красной площади. А тротуарная плитка – она гладенькая, зимой скользкая даже без снега и особенно без снега».
Первым делом – освоение бюджета
Еще в 2011 году мэр Москвы Сергей Собянин распорядился заменить 1,1 млн кв. м. асфальта на столичных тротуарах плиткой и выделил на это из бюджета 4 млрд руб. Средняя цена работы по ключ при этом составляла 2,5 тыс. руб. за 1 кв. м. По подсчетам специалистов, город переплатил, как минимум, в 1,5 раза. Другими словами, с самого старта «плиточный проект» был банальным освоением бюджета и ничем иным.
Да и везде, где идет хоть какая-то реконструкция или ремонт, суммы фигурируют исключительно в сотнях миллионов и миллиардах рублей. 1,1 млрд. руб. на благоустройство Тверской улицы в 2017 году, на Котельническую и Гончарную набережные – 633 млн руб., на Садовое кольцо от Октябрьской площади до Фрунзенской набережной – 671,5 млн руб.,…
А еще был парк Зарядье, на который потратили почти в три раза больше, чем было предусмотрено в начале реализации проекта. Первоначально, в 2013 году, в адресно-инвестиционной программе (АИП) Москвы на 2014-2016 годы было указано, что государство потратит на «Зарядье» 5,08 млрд руб. К ноябрю 2014 года смета распухла уже до 12,8 млрд руб., а в сентябре 2015 года сообщалось уже о цифре в 13,3 млрд руб. на финансирование «Зарядья». Но уже тогда СМИ отмечали, что смета проекта может вырасти до 22-27 млрд руб. Но «планировщики», видимо, решили, что это перебор.
На выборы под брендом бордюра
Избирательная кампания мэра Сергея Собянина идет полным ходом и одним из главных тезисов компании без всякого преувеличения можно назвать такой – новые бордюры каждой московской семье каждые три месяца! Поскольку их уже закуплено на пять лет вперед на суммы, превышающие военный бюджет России.
Бордюры меняют с 2015 года в рамках вечной программы благоустройства «Моя улица». Москва за это время закупила материалов, которых должно хватить на 1814 километров дорог. Это чуть больше половины всех дорог в столице, включая шоссейные магистрали.
Нигде в мире данный строительный камень не занимает такое важное место, как в Москве. Обходятся без них Париж и Лондон, Нью-Йорк и Вена, Мадрид и Будапешт, Прага и Ливерпуть... Но в Москве бордюр и гранитная плитка – это главное средство агитации за мэра.
При этом компании, выигрывающие контракты на поставку материалов для покрытия тротуаров, зачастую связаны с московскими чиновниками, которые курируют программу «Моя улица», – а сам гранит не слишком пригоден к московской городской среде.
За последние семь лет на улицах Москвы были уложены почти 5,2 миллиона квадратных метров тротуарной плитки и 1,82 миллиона квадратных метров гранитных тротуаров, а также более 1400 километров бетонного и 1111 километров гранитного бордюра.
При этом, по сообщениям СМИ, стоимость гранитных тротуаров и их укладки – это больше четверти стоимости от всего благоустройства. За последние два года мэрия Москвы потратила на покупку и укладку гранитных тротуаров не менее 24 миллиардов рублей, из которых более 17,5 миллиарда – в 2017 году.
Видимо, решив, что настала пора экономить бюджетные деньги, в 2015 году мэрия решила опробовать схему с консолидированными закупками гранитных бордюров. Но первая же закупка, которой занималось городское предприятие «Автомобильные дороги», стала рекордной и по объему и по деньгами – было приобретено 343 км гранитных бордюров на сумму 1,07 млрд. руб. А сей лакомый заказ получила никому не известная компания «К-холдинг» - из тех, у которых всех активов - офис с секретаршей и парой-тройкой менеджеров, всегда имеющих под рукой желающих поработать подрядчиками.
В итоге консолидированные закупки, изначально направленные на экономию средств, привели к созданию новых посредников в цепочке доставки гранитной плитки и лишь увеличили цену плитки для города почти вдвое – если в 2016 году она составляла 3803 рубля за квадратный метр, то в 2017 году – 7591 рубль.
В хитроумных сделках со стройматериалами для благоустройства иногда пытались разобраться и правоохранители. В июне 2017 года Федеральная антимонопольная служба в ходе проверки программы «Моя улица» обнаружила нарушения на 4 миллиарда рублей, которые, в частности, касались закупки тротуарной плитки и бордюров. Тогда даже сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество» в отношении руководителей «Автомобильных дорог». По данным СМИ, следствие изучает вопрос хищения около 200 миллионов рублей в рамках контракта на закупку бордюров.
Немало вопросов у силовиков могло бы возникнуть и по закупке других материалов. Например, одним из крупнейших поставщиков бетонной плитки, если судить по маркировке упаковки, является компания «Бекам» – при этом рядом с ее названием на этикетке располагается логотип и адрес сайта фабрики «Готика». На сайте говорится, что предприятие входит в состав крупной строительной компании «Крост», которая владеет заводом по производству тротуарной плитки в Солнечногорском районе Подмосковья. Владелец «Кроста» Алексей Добашин во время выборов президента России и мэра Москвы выступал доверенным лицом Владимира Путина и Сергея Собянина. Неужели никто не усмотрел в данном случае даже намека на конфликт интересов?
Что же касается гранита, быстро выяснилось, что он оказался не самым лучшим камнем для эксплуатации в городе. Сначала оказалось, что при минусовой температуре он становится очень скользким – и постепенно Москва перешла на закупку только термообработанных плит, с которыми такой проблемы не возникает.
Но вскоре обнаружились и другие проблемы: например, с гранита сложно удалить краску и грязь.
Ежемесячно на портале «Наш город» появляются десятки жалоб о вандальных надписях на гранитной облицовке переходов. Ответы чиновников на них выглядят как под копирку: «Химические средства очистки не обеспечивают удаление рисунков в полной мере».
При этом в ответах гражданам упоминается именно керамогранит, хотя по документам стены переходов облицованы гранитом от «Возрождения». «Проблема не в граните, а в новых красках, которые используют подростки. Даже специальными средствами их сложно вывести не только с гранита, но и пластика и металла», — утверждает представитель мэрии.
Но не в одних красках проблема. «В мансуровском граните содержится много железа, – объясняет директор компании, торгующей гранитом. – Его редко используют как тротуар, потому что при частом контакте с водой и химикатами он окисляется и, на светлом камне начинают появляться ржавые разводы и пятна. На граните, уложенном несколько лет назад, их можно увидеть уже сейчас».
Но ведь если что, поменяют. Благоустройство – это бездонная бочка для тех, кто имеет к ней доступ. Например, на благоустройство одних лишь дворовых территорий в 2016 году московские власти потратили более 27,2 млрд руб.
О том, как это делается, рассказала депутат муниципального округа (МО) Хамовники Александра Парушина (избралась от «Яблока»):
«В прошлом году на благоустройство маленького скверика было выделено 20 млн руб., но через год следов благоустройства не осталось. На это тратятся колоссальные деньги - поэтому возникает вопрос о целесообразности выделения таких средств. Во многих дворах благоустройство выполняется формально», – поясняла депутат.
Но что такое целесообразность для чиновников, в чьих руках сосредоточены большие рычаги власти и огромные денежные потоки? Трать – не хочу. Плохая плитка? Заменим! Хорошая плитка? Тоже заменим! Некуда денег девать? Вези гранит!
А ведь руководи Москвой настоящий радетельный хозяин, он бы сто раз спросил себя – на что надо в первую очередь потратить деньги? На асфальт с бордюром или есть на строительство больниц, школ, детских садов и восстановление исчезающих с карты города парки?
Только мелко все это – да и постороннему глазу не видно. Кто оценит? Кто скажет «вау»? Но оценят, пожалуй, лишь гости столицы, пробыв в городе с недельку другу. Но они приедут, ахнут и уедут полные впечатлений, рассказывать какая Москва прекрасная …
А москвичи останутся жить в этих каменных джунглях, плавать в лужах после дождей, ломать ноги и руки на тротуаре-катке, оставлять каблуки в прощелинах между плитками …
Но ведь никто и не обещал, что Москва – это город для москвичей. Москва – это город-престиж. Престиж стоит дорого и, главное, как любая красота требует жертв. В жертву ради престижа чиновники принесли благополучие горожан.
И ясное дело, что очень не хочется уходить с такой работы, где главная проблема – не где взять деньги, а куда их потратить. Именно поэтому на предстоящих выборах мэра Москвы главный претендент на место Сергея Собянина – Сергей Собянин…