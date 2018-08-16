Власти Крыма потратят 6 млн рублей на 30-секундный ролик о полуострове
Министерство курортов и туризма Крыма потратит 6,3 млн рублей из регионального бюджета на создание рекламного ролика о полуострове. Видео будет длиться всего 30 секунд
Фото: nowcrimea.ru
Министерство курортов и туризма Крыма потратит 6,3 млн рублей из регионального бюджета на создание рекламного ролика о полуострове. Видео будет длиться всего 30 секунд.
В министерстве сообщили, что рекламный ролик об отдыхе в Крыму будут демонстрировать на телевидении и в интернете, в том числе и на английском языке. Крымские чиновники считают, что рекламный ролик позволит повысить привлекательность полуострова в глазах туристов.
Победитель тендера на создание рекламного ролика будет выбран в сентябре.