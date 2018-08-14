Авиабилеты за границу из-за падения рубля подорожают на 8%
Российские авиакомпании в ночь на среду, 15 августа, повысят цены на билеты по международным направлениям. Причиной роста цен стало падение курса рубля из-за планов США ввести новые санкции против России
Российские авиакомпании в ночь на среду, 15 августа, повысят цены на билеты по международным направлениям. Причиной роста цен стало падение курса рубля из-за планов США ввести новые санкции против России.
Стоимость авиабилетов из России за границу вырастет в среднем на 6-8%. Пассажиры уже подготовились к росту цен и второй день скупают билеты по старым ценам. Агентство Biletix сообщает, что продажи билетов по международным направлениям выросли на 30%.
Все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), поэтому волатильность на валютном рынке непосредственно влияет на стоимость билетов.
В России курс IATA привязан к официальному курсу Центробанка и изменяется еженедельно с округлением в 50 копеек в большую сторону в полночь со вторника на среду.
Со среду курс IATA для доллара составит 68,5 рублей (плюс 7,8% к курсу прошлой недели), а для евро - 78 рублей (плюс 6,1%).